Stigla pinova! Enrique Iglesias i supruga dobili četvrto dijete

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Poznati par koji godinama uspješno čuva privatnost obiteljskog života podijelio je rijetku i radosnu vijest – njihova obitelj bogatija je za još jednog člana

Popularni pjevač Enrique Iglesias(50) i njegova dugogodišnja partnerica, bivša tenisačica Anna Kournikova(44), potvrdili su da je na svijet stigla njihova četvrta beba, piše Hello! Magazine. Par je vijest podijelio na društvenim mrežama, objavivši fotografiju novorođenčeta s jednostavnom i emotivnom porukom „My Sunshine 12.17.2025.“ koja otkriva datum rođenja, ali ne i ime ili spol djeteta.  

Slavni par, koji je zajedno od 2001. godine, dugo je čuvao svoju obiteljsku privatnost, pa su rijetko dijelili detalje iz osobnog života. Ipak, novi član zasigurno je razveselio obožavatelje diljem svijeta.  

Ovo je četvrto dijete za Iglesiasa i Kournikovau, koji već odgajaju osmogodišnje blizance Lucy i Nicholasa te peterogodišnju kći Mary. Par, koji živi u Miamiju, izbjegava veliku medijsku pažnju za obiteljske trenutke, ali je ova objava izazvala pravi val čestitki i pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.  

Foto: Instagram
FOTO: ANNA KOURNIKOVA Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.
Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Iako ime i spol novorođenčeta još nisu otkriveni, fotografija je prikupila brojne komplimente i tople poruke od fanova, koji su oduševljeni sretnim razvojem obiteljske priče.

