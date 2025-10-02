Sting je imao 'samo' jednu veliku aferu, a danas je jedan od najbogatijih glazbenika

Gordon Sumner, poznatiji kao Sting, britanski je glazbenik koji je zahvaljujući grupi The Police i samostalnoj karijeri postao jedan od legendi svjetske glazbene scene. Od 80-ih godina do danas profilirao se kao pjevač, tekstopisac, glumac, filantrop i aktivist. Danas slavi 74. rođendan.

Sting je odrastao u engleskom Wallsendu blizu brodogradilišta kojima je bio fasciniran još otkako je bio dječak. U glazbu se zaljubio nakon što je pronašao gitaru od očeva prijatelja te je počeo drugačije gledati na glazbu nakon što je sam naučio svirati. Nakon srednje škole upisao je fakultet od kojeg je brzo odustao te je neko vrijeme radio kao kondukter u autobusu, građevinski radnik i porezni službenik. Ponovno je upisao fakultet poslije nekoliko godina te je postao profesor, a u struci je radio dvije godine. Čitavo to vrijeme nastupao je kao jazz glazbenik u brojnim klubovima. Nadimak je dobio po svojoj navici nošenja crno-žutog džempera s prugama na obruču jo u to vrijeme. Kolega iz jednog benda smatrao je da izgleda kao osa, što je dovelo do imena "Sting".

The Police i izlet u glumačke vode

U siječnju 1977. godine osnovao je grupu The Police s bubnjarom Stewartom Copelandom i gitaristom Henrijem Padovanijem, kojeg je kasnije zamijenio Andy Summers. Novoosnovani trio je nakon par mjeseci objavio singl "Roxanne", koji je bio potpuno nepoznat sve dok nisu krenuli na američku turneju svirajući po malim klubovima. Isti singl su kasnije ponovno objavili te je ostvario veliki uspjeh. Između 1978. i 1983. godine The Police su imali pet uspješnih albuma kojima su pokorili top-liste diljem svijeta, osvojili su šest Grammyja i dvije Brit nagrade. Njihov prvotni zvuk je inspiriran punk glazbom, no kasnije su se usmjerili više prema rocku i minimalističkom popu. Album "Synchronicity" bio je posljednje izdanje ovog benda, a osvojio je pet nominacija za Grammy, uključujući i onu za Album godine, te je na njemu objavljena njihova najpoznatija pjesma "Every Breath You Take". U to vrijeme, glazbenik se počeo baviti i glumom, a pojavio se u nekoliko filmova te je imao brojne zapažene uloge tijekom karijere.

Sting je odlučio raspustiti The Police u kolovozu 1983. godine dok su nastupali na stadionu Shea u New Yorku. Istaknuo je kako je imao osjećaj da se penje na Mont Everest i sve mu je bilo previše. Članovi benda kasnije su pokrenuli samostalne karijere te se, osim kratko 20007. godine, nikada više nisu oformili.

Albumom "The Dream of the Blue Turtles" otvorio je vrata samostalne karijere i briljirao je odmah na početku. U to vrijeme Sting je bio jedan od najpoznatijih pjevača na svijetu, a svakim idućim albumom dokazivao je da je njegova karizma i pojava na pozornici neupitna. Mijenjao je glazbene smjerove, no uvijek je ostajao dosljedan sebi. "Englishman in New York," "If I Ever Lose My Faith in You" i "Fields of Gold" neki su od njegovih najpoznatijih singlova kojima je rušio ljestvice diljem svijeta. Prije četiri godine objavio je svoj 15. studijski album, a čitavo vrijeme nastupa diljem svijeta te je u nekoliko navrata svirao i pred hrvatskom publikom. Upravo prije nekoliko dana najavio je i povratak u Zagreb. U sklopu svjetske turneje “STING 3.0” nastupit će u Areni Zagreb 17. lipnja iduće godine.

Afera i ljubavni trokut

Njegov privatni život nije privlačio previše medijske pažnje, osim na početku veze s Trudie Styler, s kojom je još uvijek u braku. Naime, Frances Tomelty je njegova prva supruga s kojom je dobio dvoje djece, no razišli su se kada im se drugo dijete rodilo. Sting je u to vrijeme imao aferu s Trudie, koja je bila najbolja prijateljica njegovoj prvoj ženi. Kasnije je u javnost izašao detalj da su bili susjedi kada je njihova afera započela, a mnogi pretpostavljaju kako su ljubovali puno duže nego što je poznato.

Zahvaljujući svom talentu, Sting je postao jedan od 10 najbogatijih ljudi na britanskoj glazbenoj sceni. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na oko 320 milijuna funti. To isto bogatstvo bilo je ugroženo 1995., kada je glazbenik podignuo optužnicu protiv bivšeg računovođe Keitha Moorea zbog pronevjere 6 milijuna funti. Moore je završio u zatvoru na šest godina.

Gordon Sumner poznat je kao veliki zagovaratelj ljudskih prava, bavi se aktivizmom dugi niz godina, a poznat je i po zdravom životu kojeg vodi od samih početaka karijere. Zaljubljenik je u šah i veliki navijač nogometa.