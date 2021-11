Britanski pjevač Sting (70) vratio se u svojim sedamdesetima s novim albumom punim nade, premda priznaje da ga u ovakvome svijetu mnogo toga brine.

"Mislim da smo trenutačno u jako opasnoj političkoj klimi jer pripadnici radničke klase misle da ih je elita napustila", rekao je Sting u razgovoru za AFP.

"To ih je učinilo ranjivima na demagoge, desničarske gluposti, lažnjake i prodavače magle“.

Liberalni način života slavne rock zvijezde blage naravi 'na udaru' je posljednjih nekoliko godina - pogotovo u Velikoj Britaniji.

"Za mene je brexit tragedija. Tužan sam zbog svoje zemlje. Znali smo da će to biti katastrofa i morali smo je prihvatiti, ali nisam sretan zbog toga“, rekao je.

"Mladim je Britancima ukradena mogućnost da iskuse Europu. To je ludost“.

Zbunjen je i skepticizmom prema cijepljenju, što ga dovodi u sukob s nekim drugim rokerima poput Van Morrisona i Erica Claptona koji ne žele da cijepljenje bude uvjet za dolazak na njihove koncerte. Sting kaže da mu "nikako nije jasna argumentacija protiv".

"Nisam oklijevao kad se trebalo cijepiti. Dovoljno sam star da se sjećam djece s dječjom paralizom u svom susjedstvu, a ta je bolest cjepivom iskorijenjena preko noći“, nastavio je. "Ne želim ih prisiljavati, ali volio bih da ljudi na moje koncerte dolaze cijepljeni. To je moja želja“.

Sting će 21. ožujka iduće godine svirati u zagrebačkoj Areni.

Druga strana

Njegov novi album "The Bridge“ izlazi u petak, a govori o tome kako izaći iz ove kaljuže.

"Svi ljudi o kojima pišem nalaze se tranziciji između odnosa, između života i smrti i zdravlja i bolesti“.

"Svi mi tražimo taj most za prelazak do nekog drugačijeg i udobnijeg mjesta. Kako ćemo doći do druge strane? Ne znam. Ne znam ni zna li netko drugi odgovor na to, ali mi pokušavamo saznati“.

S 15 samostalnih albuma,17 Grammyja i zajamčenim mjestom u rock panteonu kao osnivaču legendarne grupe The Police, Sting više nema što dokazivati, ali traume iz prošlosti još uvijek odjekuju. Nova pjesma "Loving You“ izgleda kao podsjetnik na majčinu prevaru koja ga je potaknula da se otuđi od roditelja (U autobiografiji "Broken Music“ priznao je da roditeljima nije išao na pogreb). No to ga nije spriječilo da krene istim stopama - imao je desetljeće dugu aferu sa svojom sadašnjom suprugom prije nego što se razveo od prve. Sve ga je to nadahnulo da započne pisati pjesme.

"Uvijek sam izbjegavao pisati ljubavne pjesme koje govore 'Volim te i ti voliš mene'. To je zatvoreni krug. Bolje je da priča ide 'Volim te, ali ti voliš nekog drugog' - to je piscu zanimljiviji scenarij“, rekao je.

"U mojim godinama čovjek je doživio cijeli spektar emocija, od najveće radosti do potpunog jada. Zato kad pišem o ljubavi osjećam da mogu biti autentičan“.

Sting ima šestero djece iz dvaju brakova i većina ih slijedi njegove umjetničke stope. Dvoje djece su glumci, dvoje glazbenici, a jedno je filmaš. No najmlađi sin želi biti policajac, što nema veze s nazivom slavnog očeva benda.

"Kaže nam da smo mi kreativni, a da on želi biti koristan'", ispripovijedao je pjevač smijući se.

Opet na putu

"The Bridge“ je sniman tijekom karantene u Europi, s glazbenicima koji su bili raštrkani na različitim lokacijama i Stingom u njegovoj engleskoj vili. Ne smatra da je to bilo jako neobično.

"Nije tolika novost snimati na daljinu. Često bubnjar može biti u Los Angelesu, ja mogu biti u Parizu, a netko drugi u Italiji. Tehnologiju za to imamo već mnogo godina".

"Stvar je u tome da se takvo snimanje pretvori u intimnu situaciju, da dobijemo topao odnos koji možete čuti“.

Sada se Sting vraća tamo gdje je stao, pokušavajući nadoknaditi sve nastupe koje je pandemija otkazala.

"Moram ispuniti sve svoje obveze. Za to će mi možda trebati 18 mjeseci, no takav je moj život. Ja sam na putu od 1976.“, rekao je.