U iskrenom intervjuu voditelj Stipe Sladoljev pričao nam je o svojim počecima, podršci supruge te strasti prema kvizovima
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Stipe Sladoljev: Htio sam biti profesor matematike, završio filozofiju i danas vodim Dnevnik
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Novi voditelj Dnevnika Nove TV poznato je lice s televizijskih ekrana - Stipe Sladoljev, kojeg smo još donedavno gledali u sportskim minutama. Nakon više od dva desetljeća provedenih u sportskom novinarstvu, napravio je veliki zaokret u karijeri te sjeo za stol jedne od najgledanijih informativnih emisija.
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