Stiže novi 'Hunger Games' film: Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson ponovno na ekranu

Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson ponovno će se pojaviti u filmu Sunrise on the Reaping, koji izlazi 20. studenog 2026. Njihov povratak je veliko iznenađenje jer su zadnji put glumili u ovoj priči prije desetak godina. Ovaj put neće imati glavne uloge, ali će se pojaviti u jednoj važnoj i kratkoj sceni koja povezuje stare i nove događaje, navodi Variety.

Foto: promo

Radnja filma smještena je godinama prije prvih „Hunger Games“ filmova. U središtu priče je mladi Haymitch Abernathy, lik kojeg su gledatelji upoznali ranije, ali o njegovoj prošlosti do sada se nije puno znalo. Film prikazuje njegovo sudjelovanje u pedesetim igrama, koje su bile posebno opasne i teške. Upravo te igre oblikovale su njegov karakter i objasnile zašto je kasnije postao takav kakvim ga pamtimo.

Foto: PIXSELL.

Film režira Francis Lawrence, koji je već radio na prijašnjim filmovima iz ovog serijala. Scenarij piše Billy Ray, a produkciju vode iskusni producenti koji godinama rade na ovim filmovima.

Osim poznatih imena koja se vraćaju, u filmu glumi i nova postava. Među njima su Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., kao i nekoliko mladih glumaca koji će prikazati događaje iz ranih godina ove priče.

„Sunrise on the Reaping“ donosi novi pogled na svijet koji je već dobro poznat publici. Film želi prikazati kako su se neki od važnih likova razvili i što se događalo prije nego što je počela glavna priča koju su gledatelji upoznali u starijim filmovima.