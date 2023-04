Stiže novi spin off poznate serije 'Teorija velikog praska', vijest potvrdio producent Chuck Lorre

Serija 'Teorija velikog praska' dobit će još jedan spin off, a to je objavljeno u srijedu kada je Warner Bros Discovery studio najavio svoju novu platformu Max, rebrendiranu kombinaciju HBO Maxa i Discovery+, kako navodi The Independent.

POGLEDAJTE VIDEO:

Poznatu ekipu fizičara uskoro bi mogli gledati opet na malim ekranima.

Foto: Dave Starbuck/DPA/PIXSELL

Izvršni producent Chuck Lorre (70), koji je s Billom Pradyjem (62) stvorio iznimno popularnu originalnu seriju Teorija velikog praska, razvijat će novu seriju za Max, čiji su detalji zapleta još uvijek tajni.

Foto: DT2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL

Kroz dvanaest sezona, od 2007. do 2019., 'Teorija velikog praska' pratila je Johnnyja Galeckog (47) i Jima Parsonsa (50) kao dva prijatelja fizičara, a Kaley Cuoco (37) je glumila njihovu susjedu Penny.

Spin-off serija obilježit će Lorreovu drugu suradnju s Maxom i WBTV-om. Neimenovana serije bit će drugi spin off originalnog sitcoma.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Trenutačna CBS-ova 'prequel' serija 'Teorije velikog praska, Mladi Sheldon' usredotočena je na devetogodišnju verziju poznatog lika, kojeg glumi Iain Armitage (14), i došla je do svoje šeste sezone.

Warner Bros Discovery potvrdio je da stiže i 'desetljetna' TV serija o Harryju Potteru. J. K. Rowling (57) bit će izvršna producentica u seriji kako bi 'osigurala da ostane vjerna njezinom izvornom materijalu'.

Najčitaniji članci