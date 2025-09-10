Stiže novo vaganje: Crveni tim uvjeren je u pobjedu, ali jedan kandidat napušta Život na vagi

Naporni treninzi, rad i upornost - borba za bolje sutra u 'Životu na vagi' se nastavlja, no za nekog je put gotov jer stiže novo vaganje. Netko od kandidata napustit će show, a Domagoj je uvjeren da to, neće biti nitko iz crvenog tima.

'Rekao bih da imamo prednost, definitivno sam uvjeren da imamo prednost', zaključio je.

- Uvijek sam spreman za vagu, jedva čekam vidjeti svoje, ali i rezultate ostalih članova ekipe - otkrio je Zoran iz plavog tima.

- Bez obzira na to što smo izgubili dva izazova, imam dobar osjećaj i uvjerena sam da će ova vaga biti naša - zaključila je trenerica Mirna.

Foto: RTL

Uskoro je timove dočekala voditeljica Antonija Blaće, koju je Dominik obavijestio da će anulirati Ivičin rezultat iz plavog tima.

- Najteži je, ima iskustva, jako dobro radi i odlučili smo se za njega - objasnio je Dominik odluku crvenog tima.

Hoće li im ta odluka pomoći, pokazat će nova epizoda Života na vagi. Novu epizodu 'Života na vagi' ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.

