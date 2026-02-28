Obavijesti

Show

Komentari 2
POSEBAN GOST

Stjepan Hauser nastupio na Sanremu s favoritom Fedezom

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Stjepan Hauser nastupio na Sanremu s favoritom Fedezom
14
Foto: Screenshot

Naš poznati violončelist gostovao je u petak na četvrtoj večeri Sanrema

Admiral

Hrvatski violončelist Stjepan Hauser bio je gost 74. izdanja prestižnog talijanskog festivala Sanremo, koji se ove godine održava od 24. do 28. veljače u kazalištu Teatro Ariston. U petak, tijekom četvrte večeri festivala Hauser se publici predstavio kao poseban gost u nastupu s talijanskim reperom Fedezom i kantautorom Marcom Masinijem.

Trojac je zajedno izveo poznatu pjesmu Gianna Nannini 'Meravigliosa creatura'. Fedez, čije je pravo ime Federico Leonardo Lucia, i Masini ove se godine natječu u službenoj konkurenciji s pjesmom Male necessario, a prema najavama talijanskih medija ubrajaju se među favorite.

Foto: Screenshot

Sanremo je ujedno označio i povratak Fedeza u središte javnosti, nakon višemjesečne medijske tišine izazvane burnim razvodom koji je dominirao naslovnicama talijanskih tabloida.

Podsjetimo, Fedez je godinama bio u braku s jednom od najpoznatijih talijanskih influencerica i poduzetnica, Chiara Ferragni. Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine, a vrlo brzo postali su simbol glamuroznog, digitalno savršenog braka. Vjenčanje 2018. na Siciliji, čija se vrijednost procjenjivala na više od milijun eura, pratile su milijunske publike putem društvenih mreža.

Foto: Screenshot

U braku su dobili dvoje djece, sina Leonea i kćer Vittoriju, a godinama su javnosti predstavljani kao ideal moderne obitelji. No iza pomno građenog imidža, pokazalo se, krili su se ozbiljni problemi. Početkom 2024. pojavile su se prve glasine o razdvojenom životu supružnika, koje su ubrzo potvrđene službenim informacijama o prekidu.

Talijanski mediji potom su se raspisali o optužbama za nevjeru, a Fedezov ugled obiteljskog čovjeka ozbiljno je poljuljan. Špekulacije je u konačnici prekinula sama Ferragni, koja je putem društvenih mreža iznijela teške optužbe, tvrdeći da ju je suprug varao tijekom cijelog njihovog odnosa te da je navodno razmišljao o odustajanju od vjenčanja u posljednji trenutak.

Zanimljivo je kako su prošle godine Goran Bregović i njegov Orkestar također nastupili na četvrtoj noći Sanrema, a zajedno s pjevačem Ollyjem izveli su obradu pjesme "Il pescatore" Fabrizija De Andréa.

Sanremo, 75th Italian Song Festival 2025 - Fourth Evening, Sanremo, Italy - 14 Feb 2025
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Idućeg dana, upravo je Olly, talentirani kantautor iz Genove osvojio prvo mjesto s pjesmom 'Balorda Nostalgia', emotivnom baladom koja govori o čežnji koju čovjek osjeća za prošlošću, ali spoznaje da se mora ići naprijed.

Ostaje vidjeti hoće li ove godine Hauser donijeti Fedezu istu sreću koju je Bregović lani odnio Ollyju.

POZORNICA ZA HITOVE Ovo su najpopularnije pjesme s festivala Sanremo: Od Erosa Ramazzottija do Maneskina
Ovo su najpopularnije pjesme s festivala Sanremo: Od Erosa Ramazzottija do Maneskina

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Sjećate li se njega? Fabio Čulinović u 'BB-u' pokazao svoju 'alatku', a planirao je i svadbu
KANDIDAT OSME SEZONE REALITYJA

FOTO Sjećate li se njega? Fabio Čulinović u 'BB-u' pokazao svoju 'alatku', a planirao je i svadbu

Model iz Otočca rekao je za sebe da je društven i zabavan, u slučaju pobjede imao je plan 'pokoriti svijet sapunica', a u Big Brother kući mnogi su gledali njegov odnos sa starijom pjevačicom, ali i njegovo tijelo u tušu
FOTO Bujnoj Slavonki ne vjeruju da ima prirodne grudi. Poslala je dokaz: 'Evo vam ultrazvuk!'
SVE PRIRODNO

FOTO Bujnoj Slavonki ne vjeruju da ima prirodne grudi. Poslala je dokaz: 'Evo vam ultrazvuk!'

Na društvenim mrežama pratitelji sumnjaju da grudi influencerice Claudije Rivier (25) nisu prirodne. Ona je objasnila da nije oduvijek imala bujne grudi, nego je za sve kriv višak kilograma koji odlazi upravo tamo
FOTO Slavna plavuša u bikini se skinula zbog nove serije, evo zašto je o njoj brujao čitav svijet
SLAVI 50. ROĐENDAN

FOTO Slavna plavuša u bikini se skinula zbog nove serije, evo zašto je o njoj brujao čitav svijet

Ali Larter na sceni je već dugi niz godina, a prije samo nekoliko tjedana čitav svijet je brujao o njoj. U centru pažnje našla se radi druge sezone serije "Landman" kojom je oduševila mnoge, a danas slavi 50. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026