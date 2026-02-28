Stjepan Hauser nastupio na Sanremu s favoritom Fedezom

Hrvatski violončelist Stjepan Hauser bio je gost 74. izdanja prestižnog talijanskog festivala Sanremo, koji se ove godine održava od 24. do 28. veljače u kazalištu Teatro Ariston. U petak, tijekom četvrte večeri festivala Hauser se publici predstavio kao poseban gost u nastupu s talijanskim reperom Fedezom i kantautorom Marcom Masinijem.

Trojac je zajedno izveo poznatu pjesmu Gianna Nannini 'Meravigliosa creatura'. Fedez, čije je pravo ime Federico Leonardo Lucia, i Masini ove se godine natječu u službenoj konkurenciji s pjesmom Male necessario, a prema najavama talijanskih medija ubrajaju se među favorite.

Foto: Screenshot

Sanremo je ujedno označio i povratak Fedeza u središte javnosti, nakon višemjesečne medijske tišine izazvane burnim razvodom koji je dominirao naslovnicama talijanskih tabloida.

Podsjetimo, Fedez je godinama bio u braku s jednom od najpoznatijih talijanskih influencerica i poduzetnica, Chiara Ferragni. Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine, a vrlo brzo postali su simbol glamuroznog, digitalno savršenog braka. Vjenčanje 2018. na Siciliji, čija se vrijednost procjenjivala na više od milijun eura, pratile su milijunske publike putem društvenih mreža.

Foto: Screenshot

U braku su dobili dvoje djece, sina Leonea i kćer Vittoriju, a godinama su javnosti predstavljani kao ideal moderne obitelji. No iza pomno građenog imidža, pokazalo se, krili su se ozbiljni problemi. Početkom 2024. pojavile su se prve glasine o razdvojenom životu supružnika, koje su ubrzo potvrđene službenim informacijama o prekidu.

Talijanski mediji potom su se raspisali o optužbama za nevjeru, a Fedezov ugled obiteljskog čovjeka ozbiljno je poljuljan. Špekulacije je u konačnici prekinula sama Ferragni, koja je putem društvenih mreža iznijela teške optužbe, tvrdeći da ju je suprug varao tijekom cijelog njihovog odnosa te da je navodno razmišljao o odustajanju od vjenčanja u posljednji trenutak.

Zanimljivo je kako su prošle godine Goran Bregović i njegov Orkestar također nastupili na četvrtoj noći Sanrema, a zajedno s pjevačem Ollyjem izveli su obradu pjesme "Il pescatore" Fabrizija De Andréa.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Idućeg dana, upravo je Olly, talentirani kantautor iz Genove osvojio prvo mjesto s pjesmom 'Balorda Nostalgia', emotivnom baladom koja govori o čežnji koju čovjek osjeća za prošlošću, ali spoznaje da se mora ići naprijed.

Ostaje vidjeti hoće li ove godine Hauser donijeti Fedezu istu sreću koju je Bregović lani odnio Ollyju.

