Stjepan Jimmy Stanić iza sebe je ostavio desetljeća glazbe: Ovo su pjesme koje će se pamtiti

Karijera Stjepana Jimmyja Stanića protegnula se kroz više od sedam desetljeća te je obuhvatila jazz, swing, šlagere, evergreene i humoristične pjesme. Njegov duboki bariton bio je lako prepoznatljiv, ali Jimmyjeva posebnost nikada nije počivala samo na glasu. Svakoj je pjesmi davao nešto svoje, šarm, humor, eleganciju i onu neposrednost zbog koje je često bilo teško odrediti gdje završava pjesma, a počinje zabava s publikom.

Neke su njegove snimke s vremenom postale evergreenima, dok druge predstavljaju važne trenutke u razvoju njegove duge glazbene karijere. Izdvajamo deset pjesama koje predstavljaju različita razdoblja i različita lica Jimmyja Stanića.

Prolazi sve

Ako bi trebalo odabrati samo jednu pjesmu koja simbolizira Jimmyja Stanića, „Prolazi sve“ bila bi među najočitijim izborima. Snimio ju je još šezdesetih godina, a pjesma je tijekom desetljeća ostala čvrsto povezana s njegovim imenom. Više od pola stoljeća poslije ponovno ju je snimio u novom aranžmanu za album „91+“, čime je dobila i simboličnu poveznicu između mladog i vremešnog Jimmyja.

Jutro će promijeniti sve

Jedna od pjesama koja pokazuje ozbiljniju i sentimentalniju stranu njegova repertoara. „Jutro će promijeniti sve“ ističe Stanićev karakteristični bariton i interpretatorski stil koji je izrastao iz njegove velike ljubavi prema jazzu, swingu i američkim croonerima.

Moja kobila Suzy

Jimmy Stanić bez humora jednostavno ne bi bio Jimmy Stanić. „Moja kobila Suzy“ jedan je od najboljih primjera njegove zabavljačke strane. Vedra i duhovita pjesma savršeno odgovara izvođaču koji je između pjesama publiku znao nasmijavati jednako uspješno kao profesionalni komičar.

Zamagljen prozor

„Zamagljen prozor“ pripada pjesmama kojima je Stanić pokazivao svoju sklonost melodičnom, sentimentalnom repertoaru. Pjesma je ostala dovoljno važna u njegovoj karijeri da ju je ponovno snimio desetljećima poslije za album „91+“.

Cowboy Jimmy

„Cowboy Jimmy“ ima posebno mjesto u Stanićevoj biografiji jer pripada njegovim ranim diskografskim uspjesima iz pedesetih godina. Snimio ju je kao član vokalnog ansambla Nikice Kalogjere. Zanimljivo je da pjesma, unatoč naslovu, nije bila izvor njegova poznatog nadimka – Stanića su već zvali Jimmy kada mu je ponuđeno da je otpjeva.

Mladi poštar

Još jedna važna pjesma iz ranog razdoblja njegove karijere. „Mladi poštar“ podsjeća na vrijeme kada su radio, singlice i plesni orkestri bili glavni putevi prema publici, mnogo prije televizijske estrade, glazbenih spotova i digitalnih platformi.

Dimnjačar

„Dimnjačar“ pripada vedrijem dijelu Stanićeva repertoara, a posebno mjesto ima i zbog njegove supruge Barbare. Jimmy i Barbara pjesmu su zajedno izveli na albumu „91+“, pa je postala i lijep dokument njihove privatne i glazbene povezanosti.

Mimi

„Mimi“ se također nalazi među pjesmama koje se povezuju s dugogodišnjim Stanićevim repertoarom. U njoj se prepoznaje ona vrsta starinskoga šlagerskog ugođaja koja je bila važan dio njegova glazbenog identiteta i zbog koje ga se snažno povezivalo sa starim zagrebačkim zabavljačkim duhom.

Zašto si pospan, Čo?

Još jedna pjesma koja pokazuje koliko je humor bio važan u Stanićevoj karijeri. Jimmy nije pravio strogu razliku između pjevača i zabavljača: duhovita interpretacija, igra riječima i komunikacija s publikom bile su sastavni dio njegova scenskog identiteta.

Smoky

„Smoky“ zaokružuje izbor i istodobno podsjeća na važnost Barbare Stanić u kasnijem dijelu Jimmyjeva života i karijere. Pjesmu su zajedno snimili za album „91+“, objavljen kada je Jimmy već bio u desetom desetljeću života. Album je pokazao nešto što je obilježilo cijelu njegovu karijeru – godine mu nisu oduzele želju za glazbom, snimanjem i nastupanjem.

*uz korištenje AI-ja