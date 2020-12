Stjepan Jimmy Stanić: 'Uz Arena casino online opet sam u igri!'

Zbog svih okolnosti koje su obilježile 2020. godinu, omiljeni glazbenik optimistično se nada boljim vremenima, a ako je suditi po rezultatima igranja, očekuje ga, kaže, sretnija nova godina

<p>Vremena su teška i zahtjevna. Ali, ja sam opet u igri – i dobivam – rekao nam je sigurnim glasom zagrebački glazbeni idol <strong>Stjepan Jimmy Stanić</strong> (91) kojeg smo zatekli usred svakodnevne šetnje kako zastane na klupici u parku i zaigra svoju omiljenu igricu 'Book Beyond'.</p><p>Zbog svih okolnosti koje su obilježile 2020. godinu, omiljeni glazbenik optimistično se nada boljim vremenima, a ako je suditi po rezultatima igranja, očekuje ga, kaže, sretnija nova godina. Sasvim se posvetio svom novom hobiju – uzbudljivim igrama na Arena Casino online.</p><p>- Popeo sam se uz ljestvicu - kaže Jimmy.</p><p>Nismo ga odmah razumjeli.</p><p>- Vjerni igrači Arena Online casina ovih se tjedana penju uz ljestvicu bonusa (<a href="https://www.arenacasino.hr/automat-klubovi/?p=3645">https://www.arenacasino.hr/automat-klubovi/?p=3645</a>) - pojasnio nam je, a onda razradio detalje:</p><p>Bonus je u ponedjeljak 5%, utorak 10%, srijedu 15%, četvrtak 20%, petak 25%, subotu 30%, i konačno – u nedjelju – nevjerojatnih 35%! Za sve one koji mogu koncentrirano pratiti igru, to je prilika za veliki uspjeh.</p><p>- Ključno za ovu operaciju je – preuzeti bonus svaki dan. Ako se jedan dan propusti preuzimanje bonusa, 'ljestve' se ruše i nema nazad... Zato treba biti pažljiv i uporan svaki od ovih sretnih tjedana dok traje akcija i dok se situacija ne promjeni! Svaki dan treba preuzeti dnevni bonus i on se doista penje od 5% pa do 35% - objasnio nam je zaigrani Stjepan Jimmy Stanić.</p><p>Ostavili smo ga uz igru koja mu čini ove hladne dane daleko ugodnijima, a život uzbudljivim!</p>