Stjepan napustio 'Farmu', Mario plakao zbog poraza: 'Trudimo se, a prikovani smo za štalu...'

Unatoč kiši koja je ponovno počela padati, rad na tjednom zadatku na 'Farmi' mora se nastaviti jer Marinko uskoro dolazi dati svoj sud.

Foto: RTL

Duelisti iz obje obitelji spakirali su stvari i noć provode u kućici za izolaciju. Stjepana je zabrinjavala činjenica što se ''stari'' kandidati iz narančaste obitelji drže zajedno i nisu posve prihvatili Darija i njega.

„Mislim da je našim ukućanima sve ravno što će se dogoditi sa mnom i Manuelom“, poručila je duelistica Manja, a složila se i Manuela: „Ovdje se radi o izdaji... Mislila sam da me podržavaju ljudi koje sam ja dovela u kuću, i na kraju me isti ti ljudi određuju kao najslabiju kariku.“

Foto: RTL

Davor je svoju ideju o novom klanu odlučio predstaviti i Jeleni, za koju je priznao da je vrlo tajnovita i ne zna što misli: „Još uvijek igra svoju igru! Ne želi se prikloniti nikome jer zna da tako može biti ranjiva.“

„Staložena sam... To što me ljudi, zato što sam tiha, smatraju slabijom karikom, to je OK. Treba im dati ono što žele“, poručila mu je.

Iduće jutro počelo je radno, no zabrinutost oko zadatka se mogla osjetiti u zraku – obitelji su mozgale jesu li svoj plast sijena dobro posložile.

Foto: RTL

Narančasti su smatrali kako njihov niži i širi plast izgleda estetski lijepo, dok je plast plavaca bio uzak i visok. Darko i Davor mozgali su bi li ga trebali srušiti pa ponovno složiti, no vremena baš i nije bilo. Odluka je pala da ostavljaju sve kako jest.

„Ako padnemo zadatak, ja ću napasti Doru“, poručio je Davor kako je njihova poglavarica trebala preuzeti veću odgovornost u zadatku.

Na Farmu je konačno stigao i mentor Marinko, i to s velikim očekivanjima, a obitelji su se nadale da će biti blag.

Foto: RTL

Prvo je pogledao plast plavaca – sijeno je bilo suho i dobro nabijeno, no malo previsoko složeno i nespretno formirano.

Plast narančastih bio je preširok, a na dnu je bilo kamenje, a ne grane. Suhoća sijena bila je zadovoljavajuća.

Na redu je bila i demonstracija baliranja sijena, a Marinko je bio prilično zadovoljan izgledom i funkcionalnošću.

Foto: RTL

Stiglo je vrijeme da mentor da konačan sud i podigne pobjedničku zastavu, a presudile su nijanse. To je ponovno bila zastava plava obitelj!

„Pala mi je bala sa srca“, šalila se Doroteja, a narančasti su se međusobno tješili.

„Osjećam bijes i moram se isplakati. Ne želim trenutno nikoga pored sebe vidjeti“, poručio je Mario, „Ljuti me što koliko god damo od sebe, svejedno smo prikovani za štalu. Kao kaznu želim ići idući tjedan u izolaciju.“

Foto: RTL

A duboko u šumi, gubitnički duelisti Dario i Stjepan čekali su odlazak u arenu, priznavši da nemaju volje boriti se jedan protiv drugoga jer su zajedno od prvog dana.

Voditeljica Nikolina Pišek otvorila je arenu i pozvala dueliste. Narančasti tim poručio je kako im nije previše žao Darija i Stjepana jer su posljednji došli u njihov tim i ne bi bilo fer da je netko drugi nominiran.

U zadatku, duelisti su morali kante vode prenijeti u prazni akvarij na drugom kraju poligona, koristeći se isključivo dugačkim štapom koji nose na ramenima. Pobjednik je onaj koji prvi napuni akvarij.

Foto: RTL

„U areni nema prijateljstva – želiš pobijediti“, poručio je Dario, koji se bolje snašao u napetoj igri i odnio pobjedu, „Veselim se, ali nisam sto posto sretan.“

„Osjećam se poraženo, a ne volim poraze. Na Farmi nisam uspio pokazati sve svoje sposobnosti“; poručio je Stjepan prije odlaska pa se okrenuo kandidatima: „Obitelji, samo malo korektnosti!“

Što čeka kandidate u novom tjednu na 'Farmi', pokazat će nove epizode, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.