Što 'bingeati' na Netflixu? Ovo je 10 hit serija koje Hrvati vole

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbuđenja za gledatelje u Hrvatskoj! Pripremili smo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih serija na Netflixu – idealno za one koji traže inspiraciju za bingeanje serija. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj

1. I Will Find You, IMDB: 7.1/10

Nepravedno osuđen za ubojstvo vlastitog sina, otac kreće u očajničku potragu kad sazna da mu sin možda ipak nije mrtav. Napeta drama s emotivnim zapletima. (Triler, SAD)

2. Little House on the Prairie, IMDB: 6.6/10

Topla obiteljska serija prati obitelj Ingalls dok gradi novi život na američkom zapadu, balansirajući radosti prirode i borbu za preživljavanje. (Obiteljska drama, SAD)

3. Worst Neighbor Ever, IMDB: 7.1/10

Dokumentarna serija o stvarnim pričama susjeda iz noćne more – od prijevara do nasilnih osveta. Svaka epizoda donosi novi šokantan slučaj. (Dokumentarna serija, SAD)

4. Salish & Jordan Matter, IMDB: 1.4/10

Zabavna serija prati oca i kćer Jordana i Salish u divljim izazovima i obiteljskim pustolovinama. (Reality, SAD)

5. L'Été 36, IMDB: 6.7/10

Ljeto 1936. u Nici: četiri žene iz različitih društvenih slojeva upletene su u misterij u luksuznom hotelu Riviera, što će im promijeniti živote. (Drama/misterij, Francuska)

6. Sullivan's Crossing, IMDB: 7.2/10

Nakon osobne i profesionalne krize, neurokirurginja Maggie Sullivan vraća se u rodno mjesto i suočava s prošlošću koju je godinama izbjegavala. (Drama, Kanada)

7. Agent Kim Reactivated, IMDB: 8.0/10

Obični otac Kim otkriva svoju prošlost tajnog agenta kako bi pronašao nestalu kćer, riskirajući sve za obitelj. (Akcija/triler, Južna Koreja)

8. Avatar the Last Airbender, IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 61%

Avatar, dječak s moći nad četiri elementa, mora spasiti svijet u ratu i suočiti se s nemilosrdnim neprijateljem. Adaptacija popularnog animiranog serijala. (Fantazija/avantura, SAD)

9. Oasis, IMDB: 5.4/10

Luksuzno ljetovalište postaje poprište istrage nakon misterioznog nestanka – svi su sumnjivci, a nitko ne može otići dok se istina ne otkrije. (Triler, Španjolska)

10. Heroes, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 52%

Obični ljudi otkrivaju supermoći koje će im promijeniti živote, dok se njihovi putevi isprepliću u pokušaju da spriječe katastrofu. (SF/drama, SAD)

*uz korištenje AI-ja

