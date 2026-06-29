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Što će biti danas u Nasljedniku? Serhat odbija pokleknuti...

Piše 24sata,
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Što će biti danas u Nasljedniku? Serhat odbija pokleknuti...
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Foto: ONAT ARPAT

Novu epizodu serije 'Nasljednik' gledajte večeras od 21:20 na Novoj TV. Evo što će se u njoj događati...

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Serhat se suočava s nemilosrdnom ucjenom Ziyana, koji u svojim rukama drži kompromitirajuće snimke Melekina oca. U zamjenu za njih traži visoku cijenu… Serhat odbija pokleknuti, svjestan da bi svaki njegov potez mogao uništiti živote ljudi koje voli.

Foto: Nova TV

Melek se bori s boli i razočaranjem nakon svega što je proživjela. Iako Serhat ne prestaje uvjeravati da pripada samo njoj, povjerenje među njima ozbiljno je narušeno. Dok pokušava pronaći mir, neočekivanu podršku pruža joj Sevde.

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