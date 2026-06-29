Što će biti danas u Nasljedniku? Serhat odbija pokleknuti...

Serhat se suočava s nemilosrdnom ucjenom Ziyana, koji u svojim rukama drži kompromitirajuće snimke Melekina oca. U zamjenu za njih traži visoku cijenu… Serhat odbija pokleknuti, svjestan da bi svaki njegov potez mogao uništiti živote ljudi koje voli.

Foto: Nova TV

Melek se bori s boli i razočaranjem nakon svega što je proživjela. Iako Serhat ne prestaje uvjeravati da pripada samo njoj, povjerenje među njima ozbiljno je narušeno. Dok pokušava pronaći mir, neočekivanu podršku pruža joj Sevde.

Sultan sa strepnjom iščekuje povratak svojih sinova, moleći da krvavi sukobi napokon prestanu, dok Akif otkriva Serhatu da iza ucjene možda stoji mnogo veći plan povezan s iznimno vrijednim zemljištem. Novu epizodu serije 'Nasljednik' ne propustite večeras od 21:20 na Novoj TV!