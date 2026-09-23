Što će biti danas u seriji Divlje pčele? Ante doznaje za izdaju...

Nakon pucnjave ispred sudnice Tea nepomično leži među okupljenima, a Kate čeka premještaj u zatvor. Toma iskoristi gužvu kako bi nasamo porazgovarao s njom...

Policija upada u kuću obitelji Vukas kako bi obavili pretres. Ante doznaje za Domazetove fotografije na kojima je Mirjana i postaje svjestan da ga je i ona izdala.

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Jakov proživljava najteži dan u životu nakon Teine smrti, a potom doznaje i za Ivičinu sudbinu. Uz njega je Domazet, kojemu je Kate povjerila zadatak da ga ne ispušta iz vida.

Sikirica i Badurina sumnjaju na Antu koji je nestao nakon pucnjave te su uvjereni da je upravo on naručio pokušaj ubojstva. Osuđena Katarina ulazi u zatvorsku ćeliju...

Foto: rtl

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