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NOVA EPIZODA

Što će biti danas u seriji Divlje pčele? Ante doznaje za izdaju...

Piše 24sata,
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Što će biti danas u seriji Divlje pčele? Ante doznaje za izdaju...
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Foto: rtl
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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

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Nakon pucnjave ispred sudnice Tea nepomično leži među okupljenima, a Kate čeka premještaj u zatvor. Toma iskoristi gužvu kako bi nasamo porazgovarao s njom...

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Policija upada u kuću obitelji Vukas kako bi obavili pretres. Ante doznaje za Domazetove fotografije na kojima je Mirjana i postaje svjestan da ga je i ona izdala.

Foto: rtl

Jakov proživljava najteži dan u životu nakon Teine smrti, a potom doznaje i za Ivičinu sudbinu. Uz njega je Domazet, kojemu je Kate povjerila zadatak da ga ne ispušta iz vida.

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Sikirica i Badurina sumnjaju na Antu koji je nestao nakon pucnjave te su uvjereni da je upravo on naručio pokušaj ubojstva. Osuđena Katarina ulazi u zatvorsku ćeliju...

Foto: rtl

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

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Komentari 0
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