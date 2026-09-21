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ANKETA Kako vam se sviđa nova sezona serije 'Divlje pčele'?

Piše 24sata,
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ANKETA Kako vam se sviđa nova sezona serije 'Divlje pčele'?
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Foto: rtl
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Druga sezona 'Divljih pčela' krenula je uz brojne obrate, napetosti i nove probleme za omiljene likove

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Druga sezona RTL-ove serije 'Divlje pčele' počela je u ponedjeljak navečer, a već prva epizoda donijela je brojne obrate i napetosti u Vrilu.

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Dok se čekalo izricanje presude Katarini, napetost je rasla. Kate je sve pokušavala podnijeti dostojanstveno, razmišljajući o svojim sestrama, Jakovu i njihovoj budućnosti koja se možda nikada neće ostvariti.

Foto: rtl

Zora je bila na rubu snaga, a Stipan i baba Ljuba pokušavali su je utješiti. U isto vrijeme, Cvita je utjehu tražila u sinu, dok ju je Mirjana žestoko napala kada je doznala da je odlučila otići na suđenje i biti podrška sestri.

Tužitelj je nastavio kopati po Vukasovim poslovima i tražiti nepravilnosti, a najavljena su i uhićenja. Ante je bio svjestan da protiv njega postoje dokazi pa je planirao bijeg. Prije toga odlučio je imenovati nasljednika, a jednom članu svoje obitelji postavio je zamku kako bi provjerio koliko mu je uistinu odan.

Karmela i Jakov bili su zabrinuti za Ivicu, no on je glumio da je sve u redu. Ipak, potajno je uzeo pištolj i izašao iz kuće.

Foto: rtl

Napeto je bilo i kod Badurine, koji je bio na rubu da iz zarobljenika izvuče informacije o smrti svog sina. Ostalo je otvoreno pitanje hoće li Domazet konačno pasti.

ANKETA Kako vam se svidjela prva epizoda nove sezone 'Divljih pčela'? 

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