Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama ovoga petka?

La promesa

HRT1 13:20

Cruz tvrdi da su pozivnice koje je Jana pronašla imale pogrešku te da su nove, ispravne već poslane. Catalina otkriva Manuelu tko je otac njezina djeteta.

Hitna: Chicago

RTL2 18:20

Dr. Halstead liječi Maggienu sestru Denise, koja je imala prometnu nesreću kad je privremeno izgubila vid. Dr. Halstead otkriva da je Denise transrodna te da ima bolest koja joj ugrožava život. Dr. Rhodes izvodi tešku operaciju srca bez pristanka dr. Lathama.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Özkan u strahu od razvoda sklapa savez s Demirom. Kada Şahin to otkrije, konfrontira se s Demirom, a Nare mu se pridružuje. Özkan, u pokušaju da zadrži Nare pod svaku cijenu, koristi sve moguće metode, što Nare dovodi do krajnjeg očaja. Pritisnuta između Sadakat i Özkanovih manipulacija, odlučuje kazniti samu sebe…

Foto: NEVZAT ALTIN

Leyla

NOVA TV 21:30

U spektakularnom i emocionalno razornom finalu, Civan - svjestan smrtonosne zamke koja je ispletena oko Leyle - kreće u očajničku misiju da je spasi. No njegova utrka s vremenom suočava ga s vlastitim demonima, krivnjom i strahom da će ponovno zakasniti.

Cacau

HRT1 21:25

Júlia kaže Davidu da joj nije ugodno što se upustila u odnose s njim. Regina ispituje Cacau o odluci da napusti Tiaga. Cacau i dalje uporno želi da Marquinho odrasta uz oca. Cacau misli da se možda Marco nagodio s Cony.

Foto: promo