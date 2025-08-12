Seriju se opisuje kao 'Priču o dugu koji se ne može vratiti novcem', a uskoro ćemo ju gledati na malim ekranima. 'Skrivena sudbina' dolazi na Novu TV.
Nova turska serija 'Skrivena sudbina' stiže na Novu TV
Uskoro na male ekrane stiže nova turska hit serija 'Skrivena sudbina', snažna, emotivna priča o iskupljenju, obiteljskim vezama i cijeni koju plaćamo za sreću. U središtu radnje je Mehmet (Bülent İnal), čovjek čija prošlost neprestano kuca na vrata, i Handan (Ebru Özkan), žena čvrsta izvana, ali slomljena iznutra. Njihove se sudbine sudaraju u dramatičnim okolnostima koje preispituju što znači biti čovjek, supružnik, roditelj.
Glavnu ulogu preuzet će poznati turski glumac Bülent İnal, koji u seriji tumači lik Mehmeta. O radu na seriji izjavio je: “Mladi glumci s kojima dijelim set su izuzetni, stalno rastu, uče, ulažu sebe. Ponosan sam što sam dio ovog projekta.”
Njegova partnerica u seriji, talentirana Ebru Özkan, ulogu Handan opisuje kao jednu od najizazovnijih dosad: “Handan je prošla kroz životne oluje. Sve što želi je mir, sigurnost i dostojanstvo. U toj tišini njezina duša najglasnije viče.”
Serija, koju je režirao Semih Bağcı, već je osvojila srca gledatelja u Turskoj, a sada je red na hrvatsku publiku da se upozna s ovom dubokom ljudskom pričom, punom iznenađenja, boli, ali i nade.
