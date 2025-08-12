Obavijesti

Show

Komentari 0
OSVOJILA SRCA GLEDATELJA

Nova turska serija 'Skrivena sudbina' stiže na Novu TV

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nova turska serija 'Skrivena sudbina' stiže na Novu TV
2
Foto: NovaTV

Seriju se opisuje kao 'Priču o dugu koji se ne može vratiti novcem', a uskoro ćemo ju gledati na malim ekranima. 'Skrivena sudbina' dolazi na Novu TV.

Uskoro na male ekrane stiže nova turska hit serija 'Skrivena sudbina', snažna, emotivna priča o iskupljenju, obiteljskim vezama i cijeni koju plaćamo za sreću. U središtu radnje je Mehmet (Bülent İnal), čovjek čija prošlost neprestano kuca na vrata, i Handan (Ebru Özkan), žena čvrsta izvana, ali slomljena iznutra. Njihove se sudbine sudaraju u dramatičnim okolnostima koje preispituju što znači biti čovjek, supružnik, roditelj.

KRIZNI TJEDAN Vođa obitelji Manuela na Farmi priznala: 'Ne mogu ih smisliti...'
Vođa obitelji Manuela na Farmi priznala: 'Ne mogu ih smisliti...'
Foto: NovaTV

Glavnu ulogu preuzet će poznati turski glumac Bülent İnal, koji u seriji tumači lik Mehmeta. O radu na seriji izjavio je: “Mladi glumci s kojima dijelim set su izuzetni, stalno rastu, uče, ulažu sebe. Ponosan sam što sam dio ovog projekta.”

OSMA SEZONA Stiže nova sezona Masterchefa
Stiže nova sezona Masterchefa
Foto: NovaTV

Njegova partnerica u seriji, talentirana Ebru Özkan, ulogu Handan opisuje kao jednu od najizazovnijih dosad: “Handan je prošla kroz životne oluje. Sve što želi je mir, sigurnost i dostojanstvo. U toj tišini njezina duša najglasnije viče.”

Serija, koju je režirao Semih Bağcı, već je osvojila srca gledatelja u Turskoj, a sada je red na hrvatsku publiku da se upozna s ovom dubokom ljudskom pričom, punom iznenađenja, boli, ali i nade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve
ŽIVOT PRIJE GEORGINE

FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve

Iako se često raspravljalo o njegovoj seksualnoj orijentaciji, Cristiano Ronaldo ljubio je mnoge poznate dame prije Georgine. Šuškalo se tako i da je ljubio Kim Kardashian, Alessandru Ambrosio, Dianu Morales...
FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda
PRVA POBJEDNICA

FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda

Alina Pantseyeva je u showu 'Život na vagi' došla sa 145,3 kilograma, a izašla čak 71,7 kilu lakša. Imala je najveći postotak izgubljene tjelesne mase, nevjerojatnih 49,3 posto. Ovih dana uživala je na moru...
Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime
I DALJE SE DRUŽE

Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime

Turneja Maje Šuput po obali i dalje traje, a i dalje svoje vrijeme provodi na Korčuli sa Šimom. Na društvenim mrežama restorana objavljena je snimka na kojoj se vidi kako Maja uživa u nastupu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025