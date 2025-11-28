Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Teodora plane na Katarinu, Jakov je čuje

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što Ivica umalo udavi Marka, ovaj traži saveznika kako bi se osvetio. Ante uspješno ucijeni sudskog vještaka Lazića te on Josipov slučaj ostavlja zatvorenim. Teodora plane na Katarinu, nesvjesna da je Jakov čuje. U mjesto dolazi dužnosnik Juraga razgovarati s Katarinom o njezinoj zemlji.

La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia se useli u Cruzinu sobu.Lope laže Antoñitu da je u župnom dvoru, a ne u palači. Pía se naljuti na Maríju Fernández zbog njezina novog prijateljstva s Anom. Catalina opet primi Adriana, koji je iznenadi.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Burgess i novi partner provjeravaju prijavu na buku iz kuće. Tamo pronalaze mrtvu tinejdžericu. Tim istražuje ubojstvo u domu poznatog igrača bejzbola.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Jakov traži od Crnog da pomogne Veljku. Crni ga upozori da je riskantno utjecati na presudu. Klaudija je u nevjerici koliko je Crni duboko upleten u sve pore sustava te odluči nešto poduzeti. Marina saznaje da Ivana nije dobro.

Cacau

HRT1 12:30

Sal se iznenadi kad Marlene kaže da ju je Rui izbacio iz stana. David kaže da je prihvatio posao kako bi pomogao majci. Salomão mu kaže da bi trebao reći Júliji svoju prošlost.