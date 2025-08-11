Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak 11. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

Obiteljske tajne 

RTL 22:15

PONEDJELJAK Dok forenzičari pokušavaju otkriti tko je krtica, Ceylin sumnja na Niyazija. Laçin moli Sedu da pomogne Muratu. Çınar je nervozan i Ilgaz misli da nešto krije. Eren pronalazi novi trag koji optužuje Göksu, vrećicu s kosom, no dolazi do obrata jer bris s rukavice nije uzet.

La Promesa 

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK María Fernández ispriča Manuelu o razgovoru koji je čula između njegove majke i gđe Ros, a on razgovara s Cruz, koja je uvrijeđena što Manuel dovodi u pitanje njezine namjere s Janom.

Hitna: Chicago 

RTL2 18:25

PONEDJELJAK Dr. Halstead i dalje trpi posljedice tužbe koju je protiv njega pokrenula pacijentica. Policajac pokušava zaustaviti operaciju vozača koji je vozio alkoholiziran.

Daleki grad 

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Uğurova prijetnja obitelji Albora raste, pa Sadakat odlučuje tome stati na kraj. Alya pokušava spriječiti tragediju, ali već ispaljeni metak dolazi do svoje mete. U tom krvavom sukobu Cihan ostaje između Alye i Sadakat - pitanje je tko će biti okrivljen, a tko će se u posljednji trenutak spasiti?

Leyla

NOVA TV 21:25

PONEDJELJAK Nošena odlučnošću i dubokom sumnjom, Leyla kreće u nemilosrdnu potragu za istinom. Ne pristaje na tišinu ni poluistine - odlučna je razotkriti čime Mali drži Nur u šaci i kakve se jezive tajne kriju iza njegovih prijetnji. Njezina potraga nije samo potraga za odgovorima nego i borba protiv vremena, manipulacije i nevidljivih sila koje vuku konce iz sjene.

Cacau 

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Na bdijenju za Pitty, Kennyja i Filó svi su tužni. Cacau primi Conynu prijetnju i kaže joj da mora ostaviti Tiaga i biti s Marcom. Guto je šokiran.

