Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Obiteljske tajne

RTL 22:15

PONEDJELJAK Dok forenzičari pokušavaju otkriti tko je krtica, Ceylin sumnja na Niyazija. Laçin moli Sedu da pomogne Muratu. Çınar je nervozan i Ilgaz misli da nešto krije. Eren pronalazi novi trag koji optužuje Göksu, vrećicu s kosom, no dolazi do obrata jer bris s rukavice nije uzet.

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK María Fernández ispriča Manuelu o razgovoru koji je čula između njegove majke i gđe Ros, a on razgovara s Cruz, koja je uvrijeđena što Manuel dovodi u pitanje njezine namjere s Janom.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

PONEDJELJAK Dr. Halstead i dalje trpi posljedice tužbe koju je protiv njega pokrenula pacijentica. Policajac pokušava zaustaviti operaciju vozača koji je vozio alkoholiziran.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Uğurova prijetnja obitelji Albora raste, pa Sadakat odlučuje tome stati na kraj. Alya pokušava spriječiti tragediju, ali već ispaljeni metak dolazi do svoje mete. U tom krvavom sukobu Cihan ostaje između Alye i Sadakat - pitanje je tko će biti okrivljen, a tko će se u posljednji trenutak spasiti?

Leyla

NOVA TV 21:25

PONEDJELJAK Nošena odlučnošću i dubokom sumnjom, Leyla kreće u nemilosrdnu potragu za istinom. Ne pristaje na tišinu ni poluistine - odlučna je razotkriti čime Mali drži Nur u šaci i kakve se jezive tajne kriju iza njegovih prijetnji. Njezina potraga nije samo potraga za odgovorima nego i borba protiv vremena, manipulacije i nevidljivih sila koje vuku konce iz sjene.

Cacau

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Na bdijenju za Pitty, Kennyja i Filó svi su tužni. Cacau primi Conynu prijetnju i kaže joj da mora ostaviti Tiaga i biti s Marcom. Guto je šokiran.