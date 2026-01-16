Što će biti u serijama u petak?

Obavijesti

Doznajte što vas očekuje ovog petka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što otkrije tko je ubio Petra, Domazet šuti, dok je Ivica prisiljen priznati Rajki svoju nekadašnju zabranjenu strast prema majci sestara Runje. Katarina razmišlja otići iz Vrila zauvijek. Teodora otkriva da je trudna.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Manuel prijavi Burdini krađu novca i automobila jer ne vjeruje Toñu. Adriano prepozna Lisandra iz njegovih sumnjivih poslova s grofom De Monteverdeom. Lorenzo i Leocadia počinju planirati kako će se riješiti Eugenije.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Burgess je napadnuta i oteta tijekom istrage pa je tim u utrci s vremenom kako bi je spasio prije nego što bude prekasno. Bori se za život nakon ranjavanja.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Zeynep i Serhat slijede tragove koje je Berrak ostavila. Ne slute spletke koje pripremaju Tülay i Erkan, kao ni šokantnu istinu koju Ebru sprema unijeti u obitelj Tecer. Ono što slijedi moglo bi zauvijek promijeniti sudbinu svih uključenih.

tajne prošlosti
Foto: Nova Tv

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan i Kaya počinju potragu za istinom, ne znajući kamo će ih ona odvesti. Dok se tajne gomilaju, Alya i Cihan pokušavaju pronaći mir jedno u drugom, barem na trenutak. Iako se na horizontu nazire nova oluja, u svijetu u kojem istina nosi tešku cijenu, ljubav ostaje njihova jedina nada.

Cacau

HRT1 12:30

Marlene obeća Tiradentesu da će se osvetiti onima koji su naudili Cacau. Simone uzme Marquinha iz krevetića i kada pokuša pobjeći, Cacau i Sal je spriječe i izbace na ulicu.

