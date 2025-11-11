Doznajte što vas očekuje ovog utorka 11. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Što će biti u serijama u utorak? Zoru razdire grižnja savjesti...
Divlje pčele
RTL 20:15
Grižnja savjesti razdire Zoru, koja se razboli. Jakov razmišlja o odlasku iz Vrila jer mještani ne žele da učitelj bude brat ubojice. Teodora dozna da su Jakov i Katarina davno bili par.
La Promesa
HRT1 13:20
Ramona sumnja da je netko čuo Currove sumnje i da je ta osoba odgovorna za liječnikov nestanak. Leocadia prenese Alonsu bolni uvjet kraljevskog dvora koji mora zadovoljiti kako ne bi izgubio markizat.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Istraga o pljački droge, koja je pošla po zlu, otkriva Voightovu povezanost s nestalim tinejdžerom.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Marinu uhvati tuga zbog Ivanina uspjeha dok ona tapka na mjestu. Ante mladim Srićama čestita zbog Ivane, ali ih zatekne zahtjevom da povećaju cijene obnove bolnice. Jakova dopadne zadaća da o tome obavijesti novu ravnateljicu. Klaudija je još pod dojmom razgovora s ocem.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Svi su pod dojmom Stanislavova uhićenja. Spomenka ga odlazi vidjeti u pritvor i susret s njim toliko ju potrese da otvoreno napadne Zovka. Marko je u šoku zbog novosti, a Milica ga dirne razumijevanjem, iako zna da joj je teško.
Cacau
HRT1 12:30
Rui upozori Marlene da bi Tomané mogao biti na putu njemu i Susani. Sal i Salomão pokušavaju otkriti tko bi mogao naštetiti Simone.
