Što će biti u serijama u utorak? Zoru razdire grižnja savjesti...

Divlje pčele

RTL 20:15

Grižnja savjesti razdire Zoru, koja se razboli. Jakov razmišlja o odlasku iz Vrila jer mještani ne žele da učitelj bude brat ubojice. Teodora dozna da su Jakov i Katarina davno bili par.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1 13:20

Ramona sumnja da je netko čuo Currove sumnje i da je ta osoba odgovorna za liječnikov nestanak. Leocadia prenese Alonsu bolni uvjet kraljevskog dvora koji mora zadovoljiti kako ne bi izgubio markizat.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Istraga o pljački droge, koja je pošla po zlu, otkriva Voightovu povezanost s nestalim tinejdžerom.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Marinu uhvati tuga zbog Ivanina uspjeha dok ona tapka na mjestu. Ante mladim Srićama čestita zbog Ivane, ali ih zatekne zahtjevom da povećaju cijene obnove bolnice. Jakova dopadne zadaća da o tome obavijesti novu ravnateljicu. Klaudija je još pod dojmom razgovora s ocem.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Svi su pod dojmom Stanislavova uhićenja. Spomenka ga odlazi vidjeti u pritvor i susret s njim toliko ju potrese da otvoreno napadne Zovka. Marko je u šoku zbog novosti, a Milica ga dirne razumijevanjem, iako zna da joj je teško.

Foto: Nova Tv

Cacau

HRT1 12:30

Rui upozori Marlene da bi Tomané mogao biti na putu njemu i Susani. Sal i Salomão pokušavaju otkriti tko bi mogao naštetiti Simone.