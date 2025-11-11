Obavijesti

Što će biti u serijama u utorak? Zoru razdire grižnja savjesti...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što će biti u serijama u utorak? Zoru razdire grižnja savjesti...
Foto: Tom Dubravec

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 11. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Grižnja savjesti razdire Zoru, koja se razboli. Jakov razmišlja o odlasku iz Vrila jer mještani ne žele da učitelj bude brat ubojice. Teodora dozna da su Jakov i Katarina davno bili par.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Ramona sumnja da je netko čuo Currove sumnje i da je ta osoba odgovorna za liječnikov nestanak. Leocadia prenese Alonsu bolni uvjet kraljevskog dvora koji mora zadovoljiti kako ne bi izgubio markizat.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Istraga o pljački droge, koja je pošla po zlu, otkriva Voightovu povezanost s nestalim tinejdžerom.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Marinu uhvati tuga zbog Ivanina uspjeha dok ona tapka na mjestu. Ante mladim Srićama čestita zbog Ivane, ali ih zatekne zahtjevom da povećaju cijene obnove bolnice. Jakova dopadne zadaća da o tome obavijesti novu ravnateljicu. Klaudija je još pod dojmom razgovora s ocem.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Svi su pod dojmom Stanislavova uhićenja. Spomenka ga odlazi vidjeti u pritvor i susret s njim toliko ju potrese da otvoreno napadne Zovka. Marko je u šoku zbog novosti, a Milica ga dirne razumijevanjem, iako zna da joj je teško.

Foto: Nova Tv

Cacau

HRT1 12:30

Rui upozori Marlene da bi Tomané mogao biti na putu njemu i Susani. Sal i Salomão pokušavaju otkriti tko bi mogao naštetiti Simone.

