Što će biti u serijama u utorak? Zovko dolazi na prosvjed i raspiri još veću mržnju mjesta
Divlje pčele
RTL 20:15
Zbog generalovih optužbi vezanih za Mirjaninu naušnicu, Domazet je u neugodnoj situaciji. Mirjanine sumnje o upletenosti sestara u Petrovu smrt se rasprše kad joj Ante otkrije istinu. Nikola pokušava odvratiti Cvitu od prekida.
La Promesa
HRT1 13:20
Nakon što je otvorila grob, Pía se vraća s potvrdom da je Jana otrovana. Antoñito je nestao. Catalinina i Adrianova svađa ima ozbiljne posljedice jer mlada žena dobije trudove usred šume.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje niz ubojstava koja su, čini se, povezana s Atwaterom, tj. s njegovim mlađim bratom. Voight sumnja da Dawson daje informacije krivim ljudima jer su očevici ubojstava pronađeni mrtvi.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Miro i Una su šokirani, a Joco je očaran punicom. Uskoro shvaća da Petra i Filipa imaju zategnut odnos te nagovara Petru da se pokuša zbližiti s majkom. Jakov suoči Veljka jer je odbio njihovu pomoć. Ne razumije kako je mogao iznevjeriti sebe, obitelj, a i Crnog. Veljko provodi prvi dan na uvjetnoj slobodi. Poziva Antu na razgovor, ali ovaj put nije tako spreman pomoći.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Inspektor i policajac Goran istražuju slučaj 'maserki', a Natalija shvati da se nešto kuha i zabrinuta je. Goran paralelno privatno istražuje Igliku jer ne može prihvatiti inspektorove navode. Vinko i Aljoša još ne slute kakve razmjere poprima skandal s Natalijom. Mještani skupom podrške traže da se Martina vrati na mjesto načelnika. Zovko dolazi na prosvjed i bahatošću raspiri još veću mržnju mjesta.
Cacau
HRT1 12:30
Sal izrazi zabrinutost zbog Reginine trudnoće. Lalá pokaže da je zanima David. Manuel priprema kuću za početak radova.
