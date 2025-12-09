Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Što će biti u serijama u utorak? Zovko dolazi na prosvjed i raspiri još veću mržnju mjesta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Doznajte što vas očekuje ovog utorka 9. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Zbog generalovih optužbi vezanih za Mirjaninu naušnicu, Domazet je u neugodnoj situaciji. Mirjanine sumnje o upletenosti sestara u Petrovu smrt se rasprše kad joj Ante otkrije istinu. Nikola pokušava odvratiti Cvitu od prekida.

La Promesa 

HRT1 13:20

Nakon što je otvorila grob, Pía se vraća s potvrdom da je Jana otrovana. Antoñito je nestao. Catalinina i Adrianova svađa ima ozbiljne posljedice jer mlada žena dobije trudove usred šume.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje niz ubojstava koja su, čini se, povezana s Atwaterom, tj. s njegovim mlađim bratom. Voight sumnja da Dawson daje informacije krivim ljudima jer su očevici ubojstava pronađeni mrtvi.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Miro i Una su šokirani, a Joco je očaran punicom. Uskoro shvaća da Petra i Filipa imaju zategnut odnos te nagovara Petru da se pokuša zbližiti s majkom. Jakov suoči Veljka jer je odbio njihovu pomoć. Ne razumije kako je mogao iznevjeriti sebe, obitelj, a i Crnog. Veljko provodi prvi dan na uvjetnoj slobodi. Poziva Antu na razgovor, ali ovaj put nije tako spreman pomoći.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Inspektor i policajac Goran istražuju slučaj 'maserki', a Natalija shvati da se nešto kuha i zabrinuta je. Goran paralelno privatno istražuje Igliku jer ne može prihvatiti inspektorove navode. Vinko i Aljoša još ne slute kakve razmjere poprima skandal s Natalijom. Mještani skupom podrške traže da se Martina vrati na mjesto načelnika. Zovko dolazi na prosvjed i bahatošću raspiri još veću mržnju mjesta.

Cacau

HRT1 12:30

Sal izrazi zabrinutost zbog Reginine trudnoće. Lalá pokaže da je zanima David. Manuel priprema kuću za početak radova.

