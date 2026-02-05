Što će biti u seriji Divlje pčele? Nikola pokazuje drugo lice...

Čavka čeka izlazak iz zatvora, no Sikirica ga ne pušta, iako se Domazetova i Čavkina priča slažu. Čeka se tužitelj pa Čavka shvaća da i bez Tomine tužbe mora odgovarati za zločin. U kavani kod Karmele priča se o Domazetu i Čavki, Šušnjara opravdava Milana, dok ostali nisu tako uvjereni u novu verziju događaja koja je ispričana.

Cvita je kod svojih sestara i preispituje brak s Nikolom. U Zorinoj knjizi nalazi Nikolinu fotografiju, a onda im on stiže na vrata. Nikola je došao po svoju suprugu, pokazuje neko drugo lice.

Kata i Domazet iskreno razgovaraju pa joj on ponovno izjavljuje ljubav, opravdavajući svoje laži i prijašnje postupke. Mirjana je posjetila Domazeta, a on joj je poručio da su završili.

Kata se sreće s Jakovom, no njihov nalazak ne prolazi onako kako se nadala. Uskoro ulazi u sukob s Teom. Mirjana i Rajka se sreću i sukobe se.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.