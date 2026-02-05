Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA NAPETA EPIZODA

Što će biti u seriji Divlje pčele? Nikola pokazuje drugo lice...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će biti u seriji Divlje pčele? Nikola pokazuje drugo lice...
8
Foto: rtl

Večeras 5. veljače na RTL-u od 20.15 kreće još jedna epizoda popularne serije 'Divlje pčele'. Evo što će se u njoj događati...

Admiral

Čavka čeka izlazak iz zatvora, no Sikirica ga ne pušta, iako se Domazetova i Čavkina priča slažu. Čeka se tužitelj pa Čavka shvaća da i bez Tomine tužbe mora odgovarati za zločin. U kavani kod Karmele priča se o Domazetu i Čavki, Šušnjara opravdava Milana, dok ostali nisu tako uvjereni u novu verziju događaja koja je ispričana.

Foto: rtl

Cvita je kod svojih sestara i preispituje brak s Nikolom. U Zorinoj knjizi nalazi Nikolinu fotografiju, a onda im on stiže na vrata. Nikola je došao po svoju suprugu, pokazuje neko drugo lice.

NEZAMISLIVO Zbog uloge inspektora Sikirice u Divljim pčelama, Alen Šalinović pustio kosu nakon 30 godina
Zbog uloge inspektora Sikirice u Divljim pčelama, Alen Šalinović pustio kosu nakon 30 godina

Kata i Domazet iskreno razgovaraju pa joj on ponovno izjavljuje ljubav, opravdavajući svoje laži i prijašnje postupke. Mirjana je posjetila Domazeta, a on joj je poručio da su završili.

Foto: rtl

Kata se sreće s Jakovom, no njihov nalazak ne prolazi onako kako se nadala. Uskoro ulazi u sukob s Teom. Mirjana i Rajka se sreću i sukobe se.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...
SAMO LIJEPE RIJEČI

Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...

Vjerujem da i u vremenu u kojem živimo možeš ostati u braku cijeli život i biti istinski ispunjen. Po meni je to najljepši scenarij - imati partnera, obitelj, ostarjeti zajedno. Ali ne završi uvijek tako, rekao je Dagur
Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?
ŠTO VI MISLITE?

Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?

Šibenski cvjećar svojim izgledom i duhovitim izjavama izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, mnogi ga pitaju koju kremu koristi
FOTO Tko je Nuša iz Gospodina Savršenog: Već bila u realityju, u svađi je s djevojkama u vili
ZANIMLJIVA SLOVENKA

FOTO Tko je Nuša iz Gospodina Savršenog: Već bila u realityju, u svađi je s djevojkama u vili

Svojom pojavom, energijom i zaraznim smijehom, Nuša nigdje ne prolazi nezapaženo pa će sigurno biti vrlo ozbiljna konkurencija ostalim djevojkama u borbi za Karlovo srce

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026