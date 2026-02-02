Zbog uloge inspektora Sikirice u Divljim pčelama, Alen Šalinović pustio kosu nakon 30 godina

Kata i Zora doživjele su napad u svom domu, žene iz Vrila stigle su joj pred kuću i kamenovale prozore. Nakon što ih je Kata puškom istjerala, sa Zorom se nasmijala cijeloj situaciji. Čavka je dobio novi zadatak, a informacije o tome krije i od Marka. Potresene žene pohitale su kod Sikirice da prijave Katu Runje jer je pucala na njih. Uskoro inspektor stiže kod sestara pa doznaje pravu istinu, a u novoj epizodi 'Divljih pčela' imat će Sikirica još puno većih izazova od uznemirenih žena iz Vrila.

Foto: Tom Dubravec

Inspektora Jerka Sikiricu sjajno igra veliko ime domaćeg glumišta - Alen Šalinović. Atmosfera na setu 'Divljih pčela', otkriva Šalinović, zaista je prekrasna te ga raduje svaki dan na setu.

- Moram pohvaliti cast i mladih kolega koji su baš super, i ispred i izvan kamere. Mladi su odlični, pravi su motor serije za mene. Osim kvalitete, važno je i to što su svi oni dobri, mladi ljudi. Jedva čekam biti s njima u kadru - otkrio je Šalinović.

Foto: Tom Dubravec

Definitivno je, kaže, lijep osjećaj i sresti neke od kolega s kojima je već zabilježio uspješne projekte. Sa svojom televizijskom mamom Mirelom Brekalo Popović već je igrao u kazalištu, a tu su, kaže i Zijad Gračić, Vladimir Posavec Tušek te Amar Bukvić. Kolegica Mirela Brekalo Popović sjajno igra njegovu majku Mandu i zajedno čine obožavani televizijski duo.

- Igramo mamu i sina, a već se dugo znamo privatno i dosta smo kazališnih predstava radili zajedno. S njezinim suprugom sam surađivao u HNK, a s Mirelom je baš užitak raditi - komentira Alen.

Foto: RTL

Lik Sikirice baš mu je, kaže, sjeo.

- On je moralan, no nije ambiciozan. On je izabrao selo nadajući se da će mu u Vrilu biti mirnije, no zapravo ga čekaju brojni zapleti.

Sikirici se potpuno posvetio i veseli ga taj lik, posebice jer je i sam porijeklom iz Dalmatinske zagore.

Foto: Tom Dubravec

- Zadnjih 30 godina nisam pustio kosu, no u dogovoru s ekipom zaduženom za vizualni izričaj serije, zbog Sikirice sam to napravio. Ponovno imam pokušaj neke frizure i mislim da to Sikirici baš odgovara, Alenu Šalinoviću doduše, baš i ne - kroz smijeh zaključuje karizmatični glumac.

Foto: Tom Dubravec

U lijepoj priči o inspektoru Sikirici, ističe Šalinović, svoju ulogu ima i njegova matična kazališna kuća - zagrebački HNK. Zahvalan im je, kaže, na razumijevanju za njegov angažman na RTL-ovim 'Divljim pčelama'.