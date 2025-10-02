Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Što će biti u vašim najdražim sapunicama u četvrtak? Ceylin i Osman smišljaju još jedan plan

Što će biti u vašim najdražim sapunicama u četvrtak? Ceylin i Osman smišljaju još jedan plan
Foto: PROMO

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 2. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Uz Šimunovu pomoć Olga napokon pronalazi dostupan catering za Inesin domjenak. Tomo treba Borisu srediti prodaju aplikacije, ali nitko mu ne vjeruje, pa ni Paula. U međuvremenu, suđenje Blanki se nastavlja. Novi dokazi isplivaju na površinu i Blankin odvjetnik je jasan - traži poništenje suđenja!

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Cruz odluči prevariti Martinu da proda zemlju. Ángela otkrije sumnjivi brzojav za markizu. Ana i Ricardo kažu Santosu uljepšanu istinu o njihovoj prošlosti.

Obiteljske tajne

RTL 01:50

Ceylin i Osman smišljaju još jedan plan kako ponovno doskočili Yekti, koji u firmi u panici uništava ​​dokumentaciju koja bi poslužila kao dokaz da ga se optuži za sudjelovanje u pranju novca. Laçin mora pronaći dokaze.

Foto: PROMO

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Damjan posjećuje Divnu s lošim vijestima. Njegova istraga nije urodila plodom. Željka potiče Divnu da se obrati Anti. Prkosna Divna odbija pomisliti na Antinu pomoć te odlazi posuditi novce od kamatara.

Kumovi

NOVA TV 21:20

Vinko mašta o svojoj automehaničarskoj radionici i donosi odluku da proda hotel Macan. Međutim, ispred hotela ga dočeka osoblje koje je Vesna nahuškala na prosvjed. Ivka postaje sve ozbiljnija kockarica. Lara se od muke napije usred bijela dana.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 21:25

Regina odluči otići kući kako bi izbjegla sukobe sa Simone. Majoris kaže Ruiju da je Simona bila uplašena kad je ugledala Susanu.

