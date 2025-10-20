Obavijesti

Što će biti u vašim najdražim serijama u ponedjeljak? Blanku muči njezino priznanje Niki...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što će biti u vašim najdražim serijama u ponedjeljak? Blanku muči njezino priznanje Niki...
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 20. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Rimac i Darija shvaćaju da je Šantić nestao. Blanku muči njezino priznanje Niki, a Karlo je u problemu zbog kašnjenja važne narudžbe. Sara se pojavljuje kod Paule. Tomo tad kaže Pauli da je ona možda njegova kći. Paula poludi, ali Tomo ima rješenje - test očinstva.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Pía prizna Rómulu da je ubila baruna. Martina zavlači Jacoba s organizacijom vjenčanja. Leocadia upozori Cruz da se udala na lažnim temeljima.

Hitna: Chicago

RTL2  18:20

Na putu do posla Maggie i Sharon pomažu unesrećenom nakon što su svjedočile bijegu počinitelja s mjesta nesreće. Dr. Halstead bavi se dječakom s neobičnim simptomima. Roditelji su zabrinuti jer su 12 godina ranije izgubili sina sa sličnim simptomima.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Divna se pokušava riješiti Ante, koji od nje traži poduku iz klavira, no njezin inicijalni plan joj se obije o glavu. Ivana se naljuti na Veljka, uvjerena da zavodi Klaudiju. Toma počinje shvaćati da su Lepi i Hrc imali nešto s krađom novca od Srića.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Danica izvuče iz Ivke da je na kartama založila obiteljsku grobnicu u zalog i nagovori je da prizna obitelji. Zovko i Spomenka izađu u novinama kao novi superpar. Zvone pokušava pridobiti Anđelu natrag tračevima, ali ne da se slomiti tek tako.

Cacau

HRT1 12:30

Marco poriče da je Marquinho Tiagov sin. To razbjesni Tiaga i on napadne Marca, a zaštitari interveniraju. Lalá nagovori Valdemara da se susretnu, tvrdeći da dolazi u Simoneino ime.

