Što će biti u vašim omiljenim serijama u četvrtak? Hoće li Marta stići zaustaviti Karla?

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Marta i Olga se napokon mire, a Paula ne može vjerovati. Međutim, Martini osjećaji su zaista iskreni. Odlučna je popraviti sve što je uništila. Prvo treba spojiti Šimuna i Olgu, i to joj polazi za rukom, ali to nije sve. Karlo ostavlja Martinu kuću i grad iza sebe. Hoće li ga Marta stići zaustaviti? Hoće li kraj ipak biti sretan?

La Promesa

HRT1 13:20

Janino ranjavanje potpuno paralizira La Promesu. Tko ju je pokušao ubiti? Narednik Burdina dolazi istražiti slučaj, a dr. Gamarra pokušava spasiti život Jani i djetetu.

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Olinskyjeva kći Lexi svjedoči pucnjavi između bandi. Zabrinuta da će Lexi postati meta ako svjedoči, Voight preuzima slučaj.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Veljko mora tražiti od Ivane medicinsku dokumentaciju ne bi li izbjegao kaznu zbog nepojavljivanja na ročištu, a novi šok mu stigne kad ga Klaudija obavijesti da je za njim raspisana tjeralica. Joco je šokiran kad shvati što Jakov želi: namjestiti rezultate testiranja.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Vinkov prijedlog da se proda Jadrankina obiteljska kuća u Bosni nije dobro sjeo ni Miljenku ni Jadranki. Ivka se osjeća neshvaćeno i odlučuje napraviti odmak. Zaglavčani se organiziraju i kombijima odlaze na testiranje potencijalnih donora za Marka u Splitu. Drago Golemac završi u prijevozu s Tomijem, Martinom i dugogodišnjim neprijateljem Bracom.

Cacau

HRT1 12:30

Simone optuži Reginu, aludirajući da nosi Valdemarovo dijete. Jaime traži dokaz i otkrije da nemaju isto prezime. Rui upozorava Susanu da je Simone nakon uhićenja svašta kadra učiniti.