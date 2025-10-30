Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 30. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Što će biti u vašim omiljenim serijama u četvrtak? Hoće li Marta stići zaustaviti Karla?
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Marta i Olga se napokon mire, a Paula ne može vjerovati. Međutim, Martini osjećaji su zaista iskreni. Odlučna je popraviti sve što je uništila. Prvo treba spojiti Šimuna i Olgu, i to joj polazi za rukom, ali to nije sve. Karlo ostavlja Martinu kuću i grad iza sebe. Hoće li ga Marta stići zaustaviti? Hoće li kraj ipak biti sretan?
La Promesa
HRT1 13:20
Janino ranjavanje potpuno paralizira La Promesu. Tko ju je pokušao ubiti? Narednik Burdina dolazi istražiti slučaj, a dr. Gamarra pokušava spasiti život Jani i djetetu.
Chicago P.D.
RTL2 18:20
Olinskyjeva kći Lexi svjedoči pucnjavi između bandi. Zabrinuta da će Lexi postati meta ako svjedoči, Voight preuzima slučaj.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Veljko mora tražiti od Ivane medicinsku dokumentaciju ne bi li izbjegao kaznu zbog nepojavljivanja na ročištu, a novi šok mu stigne kad ga Klaudija obavijesti da je za njim raspisana tjeralica. Joco je šokiran kad shvati što Jakov želi: namjestiti rezultate testiranja.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Vinkov prijedlog da se proda Jadrankina obiteljska kuća u Bosni nije dobro sjeo ni Miljenku ni Jadranki. Ivka se osjeća neshvaćeno i odlučuje napraviti odmak. Zaglavčani se organiziraju i kombijima odlaze na testiranje potencijalnih donora za Marka u Splitu. Drago Golemac završi u prijevozu s Tomijem, Martinom i dugogodišnjim neprijateljem Bracom.
Cacau
HRT1 12:30
Simone optuži Reginu, aludirajući da nosi Valdemarovo dijete. Jaime traži dokaz i otkrije da nemaju isto prezime. Rui upozorava Susanu da je Simone nakon uhićenja svašta kadra učiniti.
