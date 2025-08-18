Što će biti u vašim omiljenim serijama u ponedjeljak: Cruz strepi zbog dolaska prijateljice

Obiteljske tajne

RTL 22:15

Neva govori Parsu da će živjeti s Cüneytom, a Seda obavještava Yektu da je zahtjev za ispitivanjem njegove odvjetničke diplome odbijen. Ilgaz dozna Nevinu tajnu. Pars je ljut nakon razgovora s Ilgazom. Ilgaz želi znati gdje je bila Neva u vrijeme Enginova ubojstva i što je učinila s novcem koji je dobila nakon prodaje stana u Ankari.

La Promesa

HRT 1 13:20

Cruz strepi zbog dolaska stare prijateljice. Martina i Julia odlaze s La Promese. Petra i Ricardo žestoko se posvađaju, a majordom odluči biti iskren prema Píji.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Halstead i dr. Manning liječe pacijenta kojem je potrebna transplantacija bubrega. Njegov bi brat bio savršen donor, no on je HIV pozitivan. April doznaje da je trudna.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihanovo traganje za istinom o susretu Fikriye i Halisa dovodi ga licem u lice s bolnom istinom - Boran je bio žrtva ubojstva. Alya se osjeća odgovornom za njegovu smrt, a uznemirena je i jer ne zna od koga treba zaštititi vlastita sina.

Leyla

NOVA TV 21:25

Kako bi spasila Civana, Leyla se nađe pred zidom, jedini način da mu pomogne vodi je ravno do dvoje ljudi s kojima je odnos sve samo ne jednostavan: Nura i Malija. Unatoč svim prošlim nesuglasicama, Nur i Mali, suočeni s ozbiljnošću Civanove bolesti, odlučuju ujediniti snage s Leylom.

Cacau

HRT1 12:25

Marco dolazi na imanje i prepire se s Tomanéom. Simone ugleda uplakanu Joanu. Ona joj se povjeri da je učinila nešto strašno zbog čega se sad kaje. Jaime je dobio suspenziju na sudu.