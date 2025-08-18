Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak 18. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...
Što će biti u vašim omiljenim serijama u ponedjeljak: Cruz strepi zbog dolaska prijateljice
Obiteljske tajne
RTL 22:15
Neva govori Parsu da će živjeti s Cüneytom, a Seda obavještava Yektu da je zahtjev za ispitivanjem njegove odvjetničke diplome odbijen. Ilgaz dozna Nevinu tajnu. Pars je ljut nakon razgovora s Ilgazom. Ilgaz želi znati gdje je bila Neva u vrijeme Enginova ubojstva i što je učinila s novcem koji je dobila nakon prodaje stana u Ankari.
La Promesa
HRT 1 13:20
Cruz strepi zbog dolaska stare prijateljice. Martina i Julia odlaze s La Promese. Petra i Ricardo žestoko se posvađaju, a majordom odluči biti iskren prema Píji.
Hitna: Chicago
RTL2 18:25
Dr. Halstead i dr. Manning liječe pacijenta kojem je potrebna transplantacija bubrega. Njegov bi brat bio savršen donor, no on je HIV pozitivan. April doznaje da je trudna.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Cihanovo traganje za istinom o susretu Fikriye i Halisa dovodi ga licem u lice s bolnom istinom - Boran je bio žrtva ubojstva. Alya se osjeća odgovornom za njegovu smrt, a uznemirena je i jer ne zna od koga treba zaštititi vlastita sina.
Leyla
NOVA TV 21:25
Kako bi spasila Civana, Leyla se nađe pred zidom, jedini način da mu pomogne vodi je ravno do dvoje ljudi s kojima je odnos sve samo ne jednostavan: Nura i Malija. Unatoč svim prošlim nesuglasicama, Nur i Mali, suočeni s ozbiljnošću Civanove bolesti, odlučuju ujediniti snage s Leylom.
Cacau
HRT1 12:25
Marco dolazi na imanje i prepire se s Tomanéom. Simone ugleda uplakanu Joanu. Ona joj se povjeri da je učinila nešto strašno zbog čega se sad kaje. Jaime je dobio suspenziju na sudu.
