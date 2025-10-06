Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 6. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Što će biti u vašim omiljenim serijama u ponedjeljak? Divna pokušava spasiti Veljka...
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Blankino suđenje se prekida. Rimac postaje svjestan da Došenovi ozbiljno muljaju pa im zaprijeti. No Karlo i Miro imaju plan kako se riješiti Rimca. Tomo se konačno uspio dokazati na poslovnom planu, suradnja s Borisom donosi mu dobru zaradu. Šimun se nada obnovi odnosa s Olgom, no sad je u priči i Andrija.
La Promesa
HRT 1 13:20
Ángela kaže Teresi kako vjeruje da Cruz i Lorenzo pokušavaju oženiti Curra. Cruz smatra da je spas za obiteljsku financijsku situaciju Martinin zaručnik Jacobo.
Hitna: Chicago
RTL2 18:25
Doktorica Hammer traži pomoć dr. Taylora nakon što joj je majka primljena u bolnicu. Dr. Scott prepozna oca svoje pacijentice kojeg je prije deset godina uhitio zbog obiteljskog nasilja.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Divna pokušava spasiti Veljka od napada žena, no situacija se komplicira nakon što Marina pozove Damjana da se useli u kuću. Marina je otresita prema Divni. Klaudija dolazi uhititi Crnoga zbog sumnje na pokušaj ubojstva Gabrijele Crnogorac. Upravo Gabrijela stane u njegovu obranu.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Macani shvate da bi im se Petrescuova aktovka mogla obiti o glavu. Panika raste kad im inspektor javi da pripreme snimke sigurnosne kamere. Zvone ne može vjerovati kakvoj se političkoj pogibelji Martin izložio. Stanislav savjetuje Tomija oko problema s Larom, i sam želeći ispraviti pogreške sa Spomenkom.
Cacau
HRT1 12:25
Susana kaže Tomanéu, Sal i Salomão da vjeruje da će joj Majoris pomoći u borbi protiv Simone. Júlia se sukobi s Lalá i Simone. Upozori ih da će se vratiti na svoje mjesto u odvjetničkom uredu i udaljiti Lalá.
