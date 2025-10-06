Obavijesti

Što će biti u vašim omiljenim serijama u ponedjeljak? Divna pokušava spasiti Veljka...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Matko Stankovic

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 6. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Blankino suđenje se prekida. Rimac postaje svjestan da Došenovi ozbiljno muljaju pa im zaprijeti. No Karlo i Miro imaju plan kako se riješiti Rimca. Tomo se konačno uspio dokazati na poslovnom planu, suradnja s Borisom donosi mu dobru zaradu. Šimun se nada obnovi odnosa s Olgom, no sad je u priči i Andrija.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Ángela kaže Teresi kako vjeruje da Cruz i Lorenzo pokušavaju oženiti Curra. Cruz smatra da je spas za obiteljsku financijsku situaciju Martinin zaručnik Jacobo.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Doktorica Hammer traži pomoć dr. Taylora nakon što joj je majka primljena u bolnicu. Dr. Scott prepozna oca svoje pacijentice kojeg je prije deset godina uhitio zbog obiteljskog nasilja.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Divna pokušava spasiti Veljka od napada žena, no situacija se komplicira nakon što Marina pozove Damjana da se useli u kuću. Marina je otresita prema Divni. Klaudija dolazi uhititi Crnoga zbog sumnje na pokušaj ubojstva Gabrijele Crnogorac. Upravo Gabrijela stane u njegovu obranu.

Foto: Matko Stankovic

Kumovi

NOVA TV 20:20

Macani shvate da bi im se Petrescuova aktovka mogla obiti o glavu. Panika raste kad im inspektor javi da pripreme snimke sigurnosne kamere. Zvone ne može vjerovati kakvoj se političkoj pogibelji Martin izložio. Stanislav savjetuje Tomija oko problema s Larom, i sam želeći ispraviti pogreške sa Spomenkom.

Cacau

HRT1 12:25

Susana kaže Tomanéu, Sal i Salomão da vjeruje da će joj Majoris pomoći u borbi protiv Simone. Júlia se sukobi s Lalá i Simone. Upozori ih da će se vratiti na svoje mjesto u odvjetničkom uredu i udaljiti Lalá.

