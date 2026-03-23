Što će danas biti u Kumovima?

Napetosti u Zaglavama ne jenjavaju nakon Martinova ispada, a situacija dodatno uzburkava odnose među glavnim likovima. Anđela sve više brine za Martina i krivnju prebacuje na Matiju, uvjerena da ga je upravo ona dovela do ruba.

Foto: Nova TV

Istovremeno, Matija se suočava s pritiscima dok novinari traže njezin komentar na cijeli incident, a ona se potajno sastaje s Kikijem.

Dok Milica u medijima pokušava opravdati Martinov napad i skrenuti pažnju najavom novog festivala performansa u Zaglavama, Luce skriva od majke da je uzela dodatni posao. Ubrzo u novoj klinici primjećuje i nešto sumnjivo.

Foto: Nova TV

S druge strane, financijski problemi sve više pritišću Macane i Gotovce, koji shvaćaju da će, žele li opstati, morati pronaći nove izvore prihoda.