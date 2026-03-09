Što će danas biti u 'Kumovima'? Dok Šanku teško pada čuvanje tajne, Matija mora odlučiti...

Večeras u 'Kumovima' pogledajte kako se Matija budi iz uznemirujućeg sna koji je još jednom podsjeti na kaos u kojemu se našla.

Rastrgana između Kikija i oca svog djeteta, odluči priznati majci tajnu koju je dugo skrivala i shvaća da što prije mora donijeti odluku. Muči je spoznaja da će, što god odlučila, netko koga voli na kraju ostati povrijeđen.

Marko se pravi bolestan jer nosi veliki teret slučajnog otkrića Matijinog preljuba. Milica mu šalje Martina u provjeru, a Marko ga se nastoji riješiti.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu, Lara postaje ljubomorna zbog glamurozne glumice koja snima u Maroku s Tomijem. Spomenka pronađe Stanislavov sat kod Mirjane u stanu, a posramljeni Stanislav se odluči otkriti.

