Novu epizodu „Kumova“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!
Što će danas biti u Kumovima? Novi problemi stižu u Zaglave
Novi problemi stižu u Zaglave, a situacija za neke od omiljenih likova postaje sve teža. Braco izlazi iz pritvora, ali s pozamašnom kaznom, dok Mirjana ne prolazi ništa bolje. Inspekcija joj zatvara gostionicu sve dok ne podmiri svoju kaznu.
U međuvremenu, Vinkovi prvi dani na novom poslu pretvaraju se u niz apsurdnih situacija. Dok se on pokušava snaći s novim šefom Ilijom, Aljoša na razgovoru za posao doživljava neugodno iznenađenje.
S druge strane, Matija se vraća s Cvitom, ali donosi i novu vijest: uskoro ponovno odlazi na mjesec dana u Basel. Ta odluka ne nailazi na odobravanje ukućana, pa Matija ulazi u novi sukob i s Anđelom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+