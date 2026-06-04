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Što će danas biti u seriji 'Divlje pčele'? Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!

Piše 24sata,
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Što će danas biti u seriji 'Divlje pčele'? Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
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Foto: RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' gledajte od 20.15 sati na RTL-u. Evo što će se u njoj događati...

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Ivica i Jakov razgovaraju o zadruzi, ali i Karmelinom razvodu - konačno joj je Mate potpisao papire. Uskoro Jakov pita oca o Teodori i papirima koje je pronašla u Josinoj bilježnici. Vice planira prodaju zemlje, no nema plan otići iz Vrila. Domazet i Nikola razgovaraju o Josinom ubojstvu, Toma govori cijelu istinu o svemu što se dogodilo.

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Toma i Marko se sukobljavaju nasred Vrila pa sve smiri policija. Nikola shvaća svu istinu. Teodora dolazi Katarini u zatvori, moli da ne govori Jakovu tko je ucjenjuje. Nikola i Marko uskoro se posvađaju zbog Domazeta, a Ante i Mirjana ih opominju. Jakov se suočava s Teodorom, sve mu je jasnija istina. 

Foto: RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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