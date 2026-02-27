Obavijesti

KAKVA EPIZODA!

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka se vraća, Katarina otkriva da je Zora trudna...

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka se vraća, Katarina otkriva da je Zora trudna...
Foto: RTL

Šušnjari je sve teže skrivati emocije prema Luciji, a onda na vrata stiže Anka! Baba Ljuba je sa Zorom i razgovaraju o trudnoći, no u razgovoru ih neočekivano uhvati Kata

Marko i Čavka ušli su na okupljanje osnivanja zadruge u školi, a Jakov ga tjera, dolazi do ruba fizičkog obračuna. Nakon toga razgovara s Katarinom o njezinoj otkazanoj svadbi. Nikola želi napustiti Vrilo, a Cvita ga moli da razmisli hladne glave o odluci, da probaju još jednom. Nikola se, pak, želi pošto poto maknuti iz Vrila, no prije toga - Cvita se razbolijeva.

Foto: RTL

Šušnjari je sve teže skrivati emocije prema Luciji, a onda na vrata stiže Anka! Baba Ljuba je sa Zorom i razgovaraju o trudnoći, no u razgovoru ih neočekivano uhvati Kata. Nakon propalog vjenčanja, Kata ima novi problem - tko je otac Zorinog djeteta?

Foto: RTL

