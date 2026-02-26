Obavijesti

NOVE INTRIGE

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Sviće dan vjenčanja Kate i Domazeta, stiže neočekivano

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Sviće dan vjenčanja Kate i Domazeta, stiže neočekivano
Foto: RTL

Svadba bi trebala krenuti, no hoće li se dogoditi? Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati? Dok je Cvita na svadbi, Rajka i Nikola razgovaraju o njegovom odlasku u Ženevu

Admiral

Cvita i Mirjana u samoći noći razgovaraju o Nikoli, svekrva je prvi put nježna i iskrena prema Cviti. Nikola je depresivan i zabrinut. Djevojka obećava Mirjani da će s Nikolom ostati u Vrilu. Zora i Kata pričaju o budućnosti, a onda sviće dan vjenčanja Kate i Domazeta. U Vrilo dolazi Rankov ratni kolega, a Domazetu naviru loša sjećanja.

Foto: RTL

Svadba bi trebala krenuti, no hoće li se dogoditi? Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati? Dok je Cvita na svadbi, Rajka i Nikola razgovaraju o njegovom odlasku u Ženevu. Dan svadbe završava neočekivano, sestre je tješe, a Domazeta sustižu grijesi iz prošlosti. Šušnjara i Krsto se sukobljavaju zbog Luce.

Foto: RTL

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo. 

