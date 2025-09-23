Obavijesti

Show

Komentari 1
SJEVERNOHRVATSKI TJEDAN

U Večeri za 5 kuhat će osebujna Nataša! Hoće li prestići Anitu? 'Mislim da će biti zbrda-zdola...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U Večeri za 5 kuhat će osebujna Nataša! Hoće li prestići Anitu? 'Mislim da će biti zbrda-zdola...'
5
Foto: rtl

Anita je trenutačno u vodstvu s 39 bodova, a drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' kuha Nataša. 'Od mene možete očekivati svašta, puno ću pričati, ne želim tišinu za stolom', kaže domaćica

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' u Frkanovcu će za Anitu, Slađanu Zdravku i Karla kuhati domaćica Nataša. Jučer je kuhala Anita, koja je svojom večerom oduševila ekipu, a pripremila im je salatu od hobotnice, pašticadu s domaćim njokima i souffle sa sladoledom od vanilije i toplim sirupom od naranče.

Zdravka je Aniti dala deset bodova, kao i Slađana, Karlo devet jer je sve bilo odlično, ali je desert bio pomalo presladak za njegov ukus, a Nataša je Aniti dala deset bodova jer joj je sve bilo ukusno i jer je željela nagraditi domaćicu koja joj je izašla u susret i napravila joj predjelo bez češnjaka. Tako je trenutačno Anita u vodstvu s osvojenih 39 bodova, a danas gledatelji mogu doznati hoće li ju Nataša prestići!

Foto: rtl

Nataša Posavec Kocijan porijeklom je iz Slovenije a u Frkanovcu živi sa suprugom Danijelom i kćerkom Suri. Iako trenutačno ne radi, Nataša ipak uvijek ima posla oko održavanja kuće i ostalih kućanskih poslova.

OČEKUJE DOBRU ZABAVU Anita otvara novi tjedan Večere za 5: Ove sastojke je odabrala
Anita otvara novi tjedan Večere za 5: Ove sastojke je odabrala

- Volim popiti kavu u dobrom društvu, volim se sređivati, volim žive boje i svaki dan biti u drugoj boji, obožavam nositi leće i da sam uvijek sređena. Ljudi kad me vide u Frkanovcu sigurno imaju neke komentare, ali ljepota je kad smo svi različiti i ne smeta mi što ljudi pričaju - kaže današnja domaćica i za svoju večeru dodaje: "Od mene možete očekivati svašta - puno ću pričati, ne želim tišinu za stolom, želim da budemo svi opušteni kako sam i ja."

Foto: rtl

- Od današnje domaćice očekujem prvenstveno zabavu - žena je turbo, žena je vesela - reći će Anita,a Zdravka priznati: "Moje mišljenje je da će kod nje biti zbrda-zdola." Svoju večeru Nataša će pripremiti sa sirom, vrhnjem, posebnom salamom, zečetinom, borovnicama, čokoladom i mlincima.

NE PROPUSTITE Novi tjedan 'Večere za 5': Hoće li profesionalni kuhar opravdati titulu i pobijediti konkurenciju?
Novi tjedan 'Večere za 5': Hoće li profesionalni kuhar opravdati titulu i pobijediti konkurenciju?

- Šarolik je popis namirnica, moglo bi biti puno iznenađenja na toj večeri - komentirat će popis Slađana, a Zdravka dodati: "Meni je zec iznenađenje jer ga nisam nikad jela, ali probat ću, naravno!"

Foto: rtl
'VEČERA ZA 5' Pobjednica Ivana: 'Pozivam sve curice, žene, majke, kraljice da se uključe u ženski nogomet!'
Pobjednica Ivana: 'Pozivam sve curice, žene, majke, kraljice da se uključe u ženski nogomet!'

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ma, tko još misli da se skrivaju? Pala strastvena pusa između Maje Šuput i Savršenog Šime
TO SE ČEKALO!

Ma, tko još misli da se skrivaju? Pala strastvena pusa između Maje Šuput i Savršenog Šime

Maja je na rođendanskoj proslavi zaplesala u naručju svoj posebnog gosta, bivšeg Gospodina Savršenog. Iako vezu nisu nikada službeno potvrdili, strastveni poljubac pokrenuo je nove špekulacije
VIDEO Posljednji ispraćaj Mirka Gašparovića: Kolege tamburaši zasvirali su njemu u čast...
TUGA U ŠTITARU

VIDEO Posljednji ispraćaj Mirka Gašparovića: Kolege tamburaši zasvirali su njemu u čast...

U ponedjeljak je u Štitaru održan posljednji ispraćaj tamburaške legende Mirka Gašparovića. Na sprovod su došli i njegovi brojni kolege koji su zasvirali njemu u čast...
Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala
OD CIFRE BOLI GLAVA...

Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala

Pjevačica je svoj 46. rođendan proslavila u zagrebačkom Botanistu, okružena morem cvijeća i lusterima pod vedrim nebom. A na kraju večeri svi su imali isto pitanje, koliko takva bajka stoji?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025