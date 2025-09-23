U Večeri za 5 kuhat će osebujna Nataša! Hoće li prestići Anitu? 'Mislim da će biti zbrda-zdola...'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' u Frkanovcu će za Anitu, Slađanu Zdravku i Karla kuhati domaćica Nataša. Jučer je kuhala Anita, koja je svojom večerom oduševila ekipu, a pripremila im je salatu od hobotnice, pašticadu s domaćim njokima i souffle sa sladoledom od vanilije i toplim sirupom od naranče.

Zdravka je Aniti dala deset bodova, kao i Slađana, Karlo devet jer je sve bilo odlično, ali je desert bio pomalo presladak za njegov ukus, a Nataša je Aniti dala deset bodova jer joj je sve bilo ukusno i jer je željela nagraditi domaćicu koja joj je izašla u susret i napravila joj predjelo bez češnjaka. Tako je trenutačno Anita u vodstvu s osvojenih 39 bodova, a danas gledatelji mogu doznati hoće li ju Nataša prestići!

Nataša Posavec Kocijan porijeklom je iz Slovenije a u Frkanovcu živi sa suprugom Danijelom i kćerkom Suri. Iako trenutačno ne radi, Nataša ipak uvijek ima posla oko održavanja kuće i ostalih kućanskih poslova.

- Volim popiti kavu u dobrom društvu, volim se sređivati, volim žive boje i svaki dan biti u drugoj boji, obožavam nositi leće i da sam uvijek sređena. Ljudi kad me vide u Frkanovcu sigurno imaju neke komentare, ali ljepota je kad smo svi različiti i ne smeta mi što ljudi pričaju - kaže današnja domaćica i za svoju večeru dodaje: "Od mene možete očekivati svašta - puno ću pričati, ne želim tišinu za stolom, želim da budemo svi opušteni kako sam i ja."

- Od današnje domaćice očekujem prvenstveno zabavu - žena je turbo, žena je vesela - reći će Anita,a Zdravka priznati: "Moje mišljenje je da će kod nje biti zbrda-zdola." Svoju večeru Nataša će pripremiti sa sirom, vrhnjem, posebnom salamom, zečetinom, borovnicama, čokoladom i mlincima.

- Šarolik je popis namirnica, moglo bi biti puno iznenađenja na toj večeri - komentirat će popis Slađana, a Zdravka dodati: "Meni je zec iznenađenje jer ga nisam nikad jela, ali probat ću, naravno!"

