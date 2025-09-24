Obavijesti

ANITA JOŠ U VODSTVU

Slađana jedva čekala doći u Večeru za 5: Evo što će kuhati...

Slađana jedva čekala doći u Večeru za 5: Evo što će kuhati...
Foto: rtl

Ekipa je jučer bila u Frkanovcu gdje su se zabavili kod Nataše i uživali kad im je njezina kći Suri zasvirala. Nataša je jučer za svoju večeru osvojila 35 bodova

Treći dan sjevernohrvatskog tjedna 'Večere za 5' za Natašu, Anitu, Zdravka i Karla u Novakovcu će kuhati Slađana Premec. Današnja domaćica živi u kući s obitelji, imaju domaće životinje, ali i ljubimce, plastenik u kojem uzgajaju svoje domaće povrće te vinograd pa cijela obitelj uvijek ima posla, ali ga zajedno rado odrađuje.

Ekipa je jučer bila u Frkanovcu gdje su se zabavili kod Nataše i uživali kad im je njezina kći Suri zasvirala. Nataša je jučer za svoju večeru osvojila 35 bodova - Anita joj je dala deset bodova, Slađana devet zbog pomalo suhog deserta, a Karlo i Zdravka po osam bodova. Tako je Anita, koja je kuhala prvi dan, zasad još uvijek u vodstvu.

Foto: rtl

- Obitelj mi je jako važna i jako cijenim vrijeme koje provodimo zajedno - kaže današnja domaćica, koja ima status roditelja njegovatelja, a u slobodno vrijeme najradije se druži sa svojom obitelji ili ispija kave sa susjedom.

Već dugo ima želju kuhati u 'Večeri za 5', ali nikad nije bio pravi trenutak za prijavu, a sad kad napokon sudjeluje u showu kaže: "Nije mi uopće žao što sam se prijavila, baš mi je drago što sam sad tu", i dodaje: "Od mene možete očekivati dobru hranu, nadam se da ću se opustiti pa da ću biti još živahnija nego prethodnih dana."

Foto: rtl

Svoju večeru Slađana će pripremiti s lungićem, špekom, špinatom, svježim sirom, sokom od naranče, ajvarom i suhim šljivama.

- Klasičan jedan popis od kojeg se može milijun kombinacija smisliti, sve se može spojiti - komentirat će popis Anita.

Foto: rtl

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

