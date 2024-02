Što će se događati ovog tjedna u sapunicama? Kazim će oteti Sejran, tu su prekidi i ljubomora

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka 12. veljače do petka 16. veljače) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Zlatni kavez

NOVA TV, 21:15

PONEDJELJAK Pod utjecajem iznenađenja i poraza koje je doživio nakon što je izbačen na ulicu, Kazım se vraća u prošlost i godinama kasnije dolazi do obračuna s Hattuçom.

UTORAK Odluka koju je donijela Gulgun iznenađuje sve. Suna će se potruditi da njezin brak s Kajom prođe u najboljem redu. Dok događaj u vezi s Esme spaja Sejran i Sunu, napetost između njih dvoje izražena je riječima.

SRIJEDA Ferit, sad s Pelin u kući, ostaje bez izlaza. Iako Suna ne slijedi Ifakatine riječi, ona nastavlja manipulirati Kajom. Ljut zbog Gulgunine odluke da napusti kuću, Orhan čini neočekivani potez.

ČETVRTAK Ferit odlučuje raditi i njegovi crteži su cijenjeni. S druge strane, Kazim novi plan provodi u djelo. Iako Ferit poludi kad sazna da je Kazım oteo Sejran, govori ljudima u kući da on stoji iza odluke o prekidu, ali ne odgađa krenuti za Sejran.

PETAK Kad je Suna zabrinuta za Sejran, ne može ostati kod kuće i s Feritom kreće u akciju kako bi pronašla sestru. Kaja čuje što je Ifakat rekla Suni o Abidinu. Kazim zamoli Sejran da ode na televiziju i govori o Korhanovima. Orhan traži pomoć od Ifakat da isključi Halisa Agu.

Foto: promo

La promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Sve se osoblje urotilo kako bi pomoglo Jani te da Petra ne bi primijetila da je ona još bolesna. Jimena se ispriča Jani tvrdeći da nije imala pojma da su se u kući njezinih roditelja prema njoj odnosili tako loše.

UTORAK Razmirice između Candele i Simone dolaze do prijelomne točke. Candela svima otkriva razlog zbog čega je između njih došlo do razdora. Simonin je muž ubio njezina muža, a Simona je taj zločin pomogla prikriti.

SRIJEDA Lorenzo je i dalje vrlo blizak s barunicom te joj govori kako je Doña Cruz želi ubiti. Oni zajedno smišljaju plan kako da se domognu barunova novca a da to ne sazna markiza Luján.

ČETVRTAK Lope prenosi Jani tužne vijesti o Salvadorovoj smrti na bojišnici. Curro zatraži od Lorenza dopuštenje da posjeti svoju majku u bolnici.

PETAK U palaču stiže pustolovna fotografkinja i stara Manuelova prijateljica. Jimena umire od ljubomore.

Oproštajno pismo

NOVA TV, 22:10

PONEDJELJAK Zija počinje novi životni put s tajnom koju je Alanur godinama čuvala, što joj sad predstavlja još veći teret. Asli se sva izgubi kad shvati da je Bariš još na slobodi i nije uhvaćen.

UTORAK Bariš ima dominaciju nad Hatidže koja napravi presudnu pogrešku. Budući da ta pogreška utječe na Seherin život, cijela obitelj mora preuzeti golem teret nove tajne.

SRIJEDA Zija priseže da će uništiti Nevzatu život kao da se osvećuje za cijelu prošlost. Hatidže unatoč svemu nastoji osigurati da njezina obitelj dobije što zaslužuje.

ČETVRTAK Obitelj Karli šokirana je spoznajom da su u rodu s Beste. Dok ta vijest teško pogađa Asli i Mehmeta, Selčuk i Mina izrazito su bijesni.

PETAK Asli i Beste hitaju s majkom u bolnicu. Iako sada Alanur prati sreća i ponovno je uz ljubav svojeg života, nailazi na neočekivanu zapreku. Unatoč svemu Asli i Mehmet pokušavaju održati ravnotežu u kući. Bez obzira na neugodne dane iz prošlosti, u vrtu obitelji Karli održava se veliko vjenčanje.

Foto: SANEM ARSLANTURK

San snova

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Zvonimir mora paziti na Danicu i to mu je sve veći problem. No zbog ugovora s Buckom on i Bubalo stjerani su u kut. Mirkov prvi dan donosi otrježnjenje. Mirko nema koristi kao vođa navijača pa mijenja stavove.

UTORAK Mirko radi promjene u klubu, no one ne nailaze na odobravanje, što Bubala veseli. Dok se on bavi Zdenkinim sponzorstvom, Zvonimir i Danica postaju bliski. Maja nije uspjela smiriti svađu između Gorana i Alena.

SRIJEDA Između Alena i Gorana više nema suradnje. Nakon podvala koje je Sonja namjestila Kurajiću leđa joj okreće cijeli klub. Sad će se situacija teško popraviti. Bubalo nastoji zataškati Zvonimirovu i Daničinu aferu.

ČETVRTAK S obzirom na stanje u svlačionici, Sonja i Slavko imaju ponudu za Gorana koja bi ga mogla zanimati. Bubalu je sponzorstvo upitno, a afera između Zvonimira i Danice moglo bi ga upropastiti.

PETAK Goranov prelazak u Pučki odjeknuo je u klubu. Sonja i Slavko čak uspijevaju namjestiti ni krivom ni dužnom Zvonimiru. Zlatko će se uključiti u raspetljavanje situacije, no to će mu se obiti o glavu. Seniori glumačkim angažmanima zadaju glavobolje Bubalu, a Lucija i Mirko žele da Mateo postane nova zvijezda. Zdenka ima svoje planove.

Ulica sjećanja

Nova TV, 18:00

PONEDJELJAK Jilmaz, koji uhvati Jusufa u zamku i ubode Mehmeta, uspijeva zadržati Birsen i djecu sa sobom. Za to vrijeme skriva oružje kojim je počinjeno ubojstvo. Premlaćivanje Seraj prve noći kad je ušla u kuću nagovještaj je onog što će se dogoditi kasnije.

UTORAK Birsen sama nemoćne odvodi od kuće kako ne bi došlo do većeg incidenta. Heaven nenamjerno počinje prikrivati nasilje. Ova situacija još više ohrabruje Jilmaza. Rano donošenje odluke o otvaranju groba navodi Halila na preispitivanje svoje odluke. Levent organizira sastanak koji će okupiti cijelu obitelj kako bi izvršio emotivni pritisak na Halila.

SRIJEDA Nekoliko sati prije obdukcije Halil ostaje sam s odgovornošću ove velike odluke. Ono čega se Zejnep boji potpuno je vezano uz njezine veze.

ČETVRTAK Halil, koji je jako razočaran kada je njegov otac proglašen nevinim, napušta Jurekovu slijepu ulicu i vraća se u svoje stare izgubljene dane. Nitko do njega ne može doći osim Funde. Fuat priskače u pomoć Zejnep koja svuda traži Halila.

PETAK Feride prkosi mužu koji dolazi za njom na poticaj njezina oca. Kivanč čini neočekivani potez i prisiljava Feride da napravi izbor rekavši “ili ja ili tvoj otac”. U Jilmazov život neočekivano ulazi Kader.

Kumovi

Nova Tv, 20:00

PONEDJELJAK Zlatan je došao na otvorenje izložbe reći svima da su povijesni izlošci lažni, no Zvone ga zaustavlja u tome. Vedrana mu govori da će ukopati samog sebe jer nema ugovor pa će ispasti da je i on sudjelovao u prevari.

UTORAK Luce odluči iznenaditi Janka u Zagrebu, ali nailazi na podcjenjivački doček njegovih kolegica. Jankov posao izgleda ležernije no što je mislila.

SRIJEDA Luce i Janko idu na rođendan Mateu, Jankovu kolegi. Luci ne odgovara ekipa te na kraju želi otići s rođendana. Luce se boji da se vraća stari Janko, član zlatne mladeži.

ČETVRTAK Stanislav se dvoumi oko kandidature za načelnika, no mještani ga podupiru. Stipana to ražesti te mu pokušava smjestiti preko novih informacija koje je dobio.

PETAK Anđela inzistira da Martin Zvoninim autom vozi Lenku do stanice. Na stanici mu bude žao ostaviti Lenku samu. Putem se otvaraju jedno drugome.