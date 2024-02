Volite li gledati dokumentarce true crime žanra? Donosimo 10 najboljih serija na Netflixu

Trenutačno je na Netflixu u top 10 najgledanijih serija 'American Nightmare', true crime dokumentarac o paru koji je doživio otmicu i pljačku. Kasnije je par optužen za namještanje cijele situacije od strane policije. Kriminalistička dokumentarna serija po istinitom događaju prikazuje zločin iz 2015. godine.

POGLEDAJTE TRAILER:

Naime, par iz Kalifornije napadnut je u svom domu. Djevojka Denise je oteta, a dečko Aaron osumnjičen. Danima nakon otmice, Denise se pojavljuje što je šokiralo policiju i javnost. Dokazivanje i pravna bitka s policijom trajala je godinama, a ova serija u tri epizode prikazuje pravu 'američku noćnu moru'.

U nastavku donosimo koji su još true crime dokumentarci dobri za pogledati i zašto.

1. Serija o jednom od najozloglašenijih serijskih ubojica svih vremena je 'Conversation with a Killer: The Ted Bundy Tapes'. Amerikanac Bundy je 70-ih godina silovao i ubio preko 30 žena, a zbog njega je nastao termin 'serijski ubojica'.

Foto: The Daily Swarm

Četiri epizode donose pogled u um predatora kroz snimke razgovora s Bundyjem koje su nastale u vrijeme kad je čekao smrtnu kaznu. Njegov vlastiti odvjetnik John Henry Browne (72) nazvao ga je 'samom definicijom bezdušnog zla'.

POGLEDAJTE TRAILER:

2. Još jedna Netflixova serija koja nudi gledateljima zaviriti u mračan svijet serijskih ubojica je 'Conversation with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes'. John Wayne Gacy se između 1972. i 1978. oblačio u klauna i otimao mladiće te ih mučio i silovao, a kada bi ih ubio onda bi ih zakopao u podrum kuće.

Foto: Gagadaily

Smatra se da je ubio čak 33 dječaka, a serija od tri epizode sadrži dosad neobjavljene snimke razgovora sa Gacyjem snimljene prije njegovog pogubljenja.

POGLEDAJTE TRAILER:

3. Serija 'Conversation with a Killer: Jeffrey Dahmer' je sljedeća serija koja govori o životu jednog od najpoznatijih američkih serijskih ubojica, Jeffreyju Dahmeru. Stravična priča o serijskom ubojici, koji je na području Milwaukeeja od 1978. do 1991. ubio čak 17 muškaraca, više od dva tjedna nalazila se među Top 10 najgledanijih serija na Netflixu.

Foto: Wikimedia commons

Prakticirao je kanibalizam i nekrofiliju, a osuđen je na 15 doživotnih kazni zbog 15 ubojstava u veljači davne 1992. godine.

POGLEDAJTE TRAILER:

4. Na listi true crime serija nalazi se i 'Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer'. Dokumentarac kroz četiri epizode prikazuje sadističkog serijskog ubojicu i silovatelja Richarda Ramireza. Sredinom osamdesetih u Los Angelesu ovaj okrutni ubojica je provaljivao u kuće, mučio i ubijao ljude na najužasnije načine.

Foto: Wikimedia

Tamošnji mediji su ga prozvali Noćnim daviteljem, a potraga za njim bila je puna neizvjesnih zbivanja. Iza sebe je ostavio navodno 15 žrtava, a dok je čekao smrtnu kaznu umro je u bolnici zbog zdravstvenih komplikacija.

POGLEDAJTE TRAILER:

5. Sljedeća dokumentarna mini serija od četiri epizode donosi zločine i uhićenje britanskog serijskog ubojice Petera Sutcliffea, koji je od 1975. do 1980. ubio 13 žena u Manchesteru.

Foto: Screenshot Youtube

Naime, teror je vršio na ulicama na kojima bi ubijao prostitutke, a mediji su ga prozvali 'Trbosjekom', po uzoru na Jacka Trbosjeka iz 1888. godine. Sutcliffe se počeo javljati policiji, a to ga je na kraju koštalo i slobode.

POGLEDAJTE TRAILER:

6. Sedamdesetih godina na Times Squareu 'operirao' je serijski ubojica, kojeg su prozvali 'Torzo ubojica'. Serija 'Crime Scene: The Times Square Killer' od tri dijela prikazuje ubojstva Richarda Francisa Cottinghama, koji je počinio višestruke zločine, a koji su predugo ostali neprimijećeni.

Foto: Screenshot Youtube

Priznao je kako je ciljao seksualne radnice čak 13 godina, a vjeruje se da je ubio između 80 i 100 ljudi. Žrtve su bile mučene, silovane i udavljene. Osuđen je tek za šest ubojstava, a slična su se događala u New Yorku i New Jerseyju.

POGLEDAJTE TRAILER:

7. Dokumentarna Netflixova serija 'Monique Oliver: Accessory to Evil' prikazuje udovicu francuskog serijskog ubojice Michaela Fournireta. Optužena je za sudjelovanje, pomaganje i poticanje otmica i ubojstava maloljetnih djevojaka.

Foto: Screenshot Youtube

Gotovo dva desetljeća bračni par je ubijao, silovao i mučio nevine djevojke tijekom osamdesetih godina. Kroz pet epizoda opisana je kao žena bez imalo emocija, hladna i proračunata, a njihova zlodjela su napokon prekinuta kada im je pobjegla 13-godišnja djevojčica.

Foto: Screenshot Youtube

- Monique Olivier nema nimalo empatije za žrtve koje je dehumanizirala - tako su je neki opisali.

POGLEDAJTE TRAILER:

8. Netflixova dokumentarna serija ‘Till Murder Do Us Part: Soering vs Haysom‘ u četiri neizvjesne epizode prikazuje dvostruko ubojstvo. U travnju 1985., u Virginiji, zaklan je bračni par i to tako da su im glave bile gotovo odvojene od tijela.

Tragalo se za ubojicom, a kasnije je zločin priznao Jens Söring, dečko Elizabeth Haysom, kćeri ubijenog bračnog para. Ipak slučaj nije tako jednostavan. Naime, Jens tvrdio da je ubojica te da mu je djevojka naredila ubojstvo roditelja.

Foto: Screenshot Youtube

Njegovi su odvjetnici pokušali svaliti krivnju na nju. Neki dokazi su upućivali kako je i ona bila te kobne noći u kući..

POGLEDAJTE TRAILER:

9. Mini serija 'Don't F*ck With Cats' na Netflixu je istinita kriminalistička dokumentarna serija iz 2019. o internetskoj potjeri. U tri jednosatne epizode prati mračnu priču o stvaranju ubojice te kasnijem lovu na njega, a riječ je o kanadskom monstrumu Luki Magnotti.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Prvo je ubio dva mačića, a kasnije je prešao na ljude. Bizarnost njegovih zločina krije se u tome što je imao potrebu sve to javno podijeliti sa svijetom. Lov na internetskog ubojicu zaslužna su dva protagonista koji predanom metodom dovode policiju na vrata Magnotte.

POGLEDAJTE TRAILER:

10. U ovoj Netflixovoj seriji u centru pozornosti nalazi se hotel. Ozloglašeni hotel Cecil u Los Angelesu za kojeg se vežu najmračnije legende.. Serija 'Crime Scene: The vanishing at the Cecil Hotel' kroz četiri epizode prikazuje misteriozni nestanak i smrt Elise Lam, 21-godišnje kanadske studentice koja je 2013. krenula na odmor u SAD, a onda joj se izgubio svaki trag. Posljednji put je viđena živa u hotelu Cecil, a tamo je na kraju i pronađeno njeno tijelo.

Foto: Screenshot Youtube

U tom hotelu umrlo je 16 ljudi, od kojih je 12 počinilo samoubojstvo. Tu su i dva jeziva ubojstva, a zaradio je nadimak 'Hotel Smrt'.

POGLEDAJTE TRAILER: