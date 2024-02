Zvijezda hit serije 'Kućanice' o životu nakon izlaska iz zatvora: 'Kao da mi je stari život umro'

Američka glumica Felicity Huffman (61) još uvijek 'procesira' život i svoje odluke nakon skandala oko falsificiranja upisa na sveučilište i 11 dana koje je odslužila u zatvoru.

Glumica je platila 15.000 dolara osobi iz tvrtke specijalizirane za pripremu testova SAT za upis na američka sveučilišta kako bi popravila rezultate svoje kćeri.

- Kako sam ja malo je teško pitanje. Sve dok su moja djeca dobro i moj muž je dobro, osjećam se kao da sam dobro - rekla je Huffman za The Guardian istaknuvši da nije puno radila nakon izlaska iz zatvora u listopadu 2019. godine.

Pilot epizodu jedne serije u kojoj je trebala glumiti, ABC ipak nije prihvatio.

- Nešto kao da je tvoj stari život umro i ti si umro s njim - rekla je glumica.

- Imam dovoljno sreće da imam obitelj, ljubav i sredstva - dodala je.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Huffman je također glumila u pilot epizodi za ABC, u kojoj je utjelovila vlasnicu bejzbolskog tima iz niže lige, no ni taj projekt nije prihvaćen.

Glumica poznata po ulozi u seriji 'Očajne kućanice' osuđena je na dva tjedna zatvora nakon što je priznala krivnju da je nekome platila 15 tisuća dolara kako bi popravila rezultate ispita svoje kćeri Sophije Grace Macy 2019. godine.

Službeno je optužena za prijevaru i ucjenu, a odslužila je svoju kaznu u Federalnoj zatvorskoj ustanovi u Kaliforniji. Osim toga, naređeno joj je da plati kaznu od 30 tisuća dolara, odsluži 250 sati društveno korisnog rada i bude pod nadzorom, na slobodi, godinu dana.

Uz Sophiju Grace (23), sa svojim suprugom, zvijezdom serije 'Besramnici', Williamom H. Macyjem, ima i kći Georgiu Grace Macy (21). Sophia je na kraju sama polagala testove SAT i primljena je na Sveučilište Carnegie Mellon u Pittsburghu.

Huffman je prošloga prosinca prekinula šutnju u vezi burnoga razdoblja života njezine obitelji.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

- Ljudi pretpostavljaju da sam ušla u ovo tražeći način da prevarim sustav i sklapam poslovične kriminalne poslove u zabačenim uličicama, ali to nije bio slučaj - rekla je za ABC7 te objasnila da je slijepo slijedila Williama 'Ricka' Singera, trenera koji priprema učenike za fakultet i istaknula je kako on stoji iza svega toga.

- On je preporučivao programe i mentore i bio je stručnjak. I nakon godinu dana, počeo je govoriti da moja kći neće upisati niti jedan od fakulteta koje želi i tako sam mu povjerovala. Kada je polako počeo predstavljati kriminalni plan, činilo se kao da je to moja jedina opcija da svojoj kćeri pružim budućnost, pa sam se osjećala kao da bih bila loša majka da nisam to učinila - ispričala je Huffman.