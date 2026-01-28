Obavijesti

Show

Komentari 1
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u omiljenim serijama u srijedu? Nikola je u strahu da će Zora otkriti tajnu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što će se događati u omiljenim serijama u srijedu? Nikola je u strahu da će Zora otkriti tajnu...
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ove srijede 28. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Mještani su potreseni viješću o iznenadnoj smrti jednog od njih. Dok novopečeni otac Šušnjara slavi rođenje prinove, njegova žena Anka lagano pada u postporođajnu depresiju. Ante izbacuje Rajku iz kuće. Nikola strahuje da će Zora otkriti njihovu tajnu Cviti. Teodora pred ženama optuži Katarinu kao zavodnicu koja joj je htjela preoteti muža.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Eugenia nastrijeli Adriana pa se popne s Andrésom na vrh tornja i sprema se skočiti. Leocadia pristane dati Manuelu novac koji traži.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Iz policijske akademije Halstead poziva Dantea Torresa da se priključi timu. Međutim, Halstead i ostatak tima postaju sve zabrinutiji zbog Torresove prošlosti. Bogati građanin pronađen je mrtav.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Berrak saznaje da je Kader bila u ozbiljnoj opasnosti jer su Tülay i Erkan, ljudi kojima je Berrak povjerila dijete, ostavili Kader samu kod kuće i izašli. Izbio je požar, a Kader je spavala. Zeynep je razbila prozor i u zadnji tren spasila dijete.

Foto: NOVA TV

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Ecmel igra dvostruku igru: namjerno navodi Šahina da pomisli kako “prijavljuje” vlastita oca, a zapravo ga navlači da prijavi Cihanovu rutu. Plan je monstruozan: osim dojave, Ecmel priprema i ljude koji će pucati na policiju kako bi izgledalo da je Cihanova grupa napala vojsku.

Foto: NEVZAT ALTIN

Cacau

HRT1 12:30

Lalá prijeti Valdemaru. Marco otkrije da je njegova građevinska tvrtka na rubu propasti i razmišlja o bijegu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati
NJEN PROJEKT

Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati

U skladu s bijelom temom kampanje, Sydney je pozirala i u raskošnom čipkastom korzetu. Na drugoj fotki brala je ruže u vrtu, a na trećoj fotki pozira u premalenoj majici
FOTO Haljina joj odlično stoji! Pogledajte novi imidž Marije Bartulović iz 'Života na vagi'
GUBI KILOGRAME

FOTO Haljina joj odlično stoji! Pogledajte novi imidž Marije Bartulović iz 'Života na vagi'

Bivša natjecateljica 'Života na vagi', pobjednica nefinalista devete sezone, Marija Bartulović (25) iz Blaca, nakon izlaska iz showa nastavila je svoju fizičku i psihičku transformaciju, a napredak i svakodnevne situacije iz života redovito dijeli na društvenim mrežama.
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve
ROMANTIČNA GESTA

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve

Bivši kandidati iz posljednje sezone showa 'Ljubav je na selu' i dalje uživaju u romantičnoj idili. Ponekad lijepe trenutke podijele i na društvenim mrežama i oduševe pratitelje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026