Što će se događati u omiljenim serijama u srijedu? Nikola je u strahu da će Zora otkriti tajnu...

Divlje pčele

RTL 20:15

Mještani su potreseni viješću o iznenadnoj smrti jednog od njih. Dok novopečeni otac Šušnjara slavi rođenje prinove, njegova žena Anka lagano pada u postporođajnu depresiju. Ante izbacuje Rajku iz kuće. Nikola strahuje da će Zora otkriti njihovu tajnu Cviti. Teodora pred ženama optuži Katarinu kao zavodnicu koja joj je htjela preoteti muža.

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Eugenia nastrijeli Adriana pa se popne s Andrésom na vrh tornja i sprema se skočiti. Leocadia pristane dati Manuelu novac koji traži.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Iz policijske akademije Halstead poziva Dantea Torresa da se priključi timu. Međutim, Halstead i ostatak tima postaju sve zabrinutiji zbog Torresove prošlosti. Bogati građanin pronađen je mrtav.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Berrak saznaje da je Kader bila u ozbiljnoj opasnosti jer su Tülay i Erkan, ljudi kojima je Berrak povjerila dijete, ostavili Kader samu kod kuće i izašli. Izbio je požar, a Kader je spavala. Zeynep je razbila prozor i u zadnji tren spasila dijete.

Foto: NOVA TV

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Ecmel igra dvostruku igru: namjerno navodi Šahina da pomisli kako “prijavljuje” vlastita oca, a zapravo ga navlači da prijavi Cihanovu rutu. Plan je monstruozan: osim dojave, Ecmel priprema i ljude koji će pucati na policiju kako bi izgledalo da je Cihanova grupa napala vojsku.

Foto: NEVZAT ALTIN

Cacau

HRT1 12:30

Lalá prijeti Valdemaru. Marco otkrije da je njegova građevinska tvrtka na rubu propasti i razmišlja o bijegu.