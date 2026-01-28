Što će se događati u omiljenim serijama u srijedu? Nikola je u strahu da će Zora otkriti tajnu...

Doznajte što vas očekuje ove srijede 28. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Mještani su potreseni viješću o iznenadnoj smrti jednog od njih. Dok novopečeni otac Šušnjara slavi rođenje prinove, njegova žena Anka lagano pada u postporođajnu depresiju. Ante izbacuje Rajku iz kuće. Nikola strahuje da će Zora otkriti njihovu tajnu Cviti. Teodora pred ženama optuži Katarinu kao zavodnicu koja joj je htjela preoteti muža.
La Promesa
HRT1 13:20
Eugenia nastrijeli Adriana pa se popne s Andrésom na vrh tornja i sprema se skočiti. Leocadia pristane dati Manuelu novac koji traži.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Iz policijske akademije Halstead poziva Dantea Torresa da se priključi timu. Međutim, Halstead i ostatak tima postaju sve zabrinutiji zbog Torresove prošlosti. Bogati građanin pronađen je mrtav.
Tajne prošlosti
NOVA TV 16:30
Berrak saznaje da je Kader bila u ozbiljnoj opasnosti jer su Tülay i Erkan, ljudi kojima je Berrak povjerila dijete, ostavili Kader samu kod kuće i izašli. Izbio je požar, a Kader je spavala. Zeynep je razbila prozor i u zadnji tren spasila dijete.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Ecmel igra dvostruku igru: namjerno navodi Šahina da pomisli kako “prijavljuje” vlastita oca, a zapravo ga navlači da prijavi Cihanovu rutu. Plan je monstruozan: osim dojave, Ecmel priprema i ljude koji će pucati na policiju kako bi izgledalo da je Cihanova grupa napala vojsku.
Cacau
HRT1 12:30
Lalá prijeti Valdemaru. Marco otkrije da je njegova građevinska tvrtka na rubu propasti i razmišlja o bijegu.
