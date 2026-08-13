Što će večeras biti u 'Dalekom gradu' na Novoj? Sadakat i Boran sklapaju pakleni dogovor

Sadakat odlučuje iskoristiti Boranovu želju da razdvoji Alyu i Cihana te mu predlaže dogovor. Spremna je učiniti sve kako bi Meryem i Cihana dovela pred oltar, ali zauzvrat postavlja dva uvjeta. Boran mora napustiti Ecmela i prestati ga smatrati ocem, a nakon Cihanova i Meryemina vjenčanja skrbništvo nad Denizom mora prepustiti Alyi.

Alya otkriva koliko je Nareino zdravstveno stanje zapravo ozbiljno i upozorava je da nastavkom trudnoće ugrožava vlastiti život. No Nare odbija odustati od djeteta i moli Alyu da ništa ne govori Šahinu.

Foto: NOVA TV

Uvjerena da još postoji nada, spremna je preuzeti rizik kako ne bi ponovno izgubila dijete, dok je Alya pokušava suočiti s mogućim posljedicama njezine odluke. Novu epizodu serije 'Daleki grad' ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!