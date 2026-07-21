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Što će večeras biti u seriji Daleki grad na Novoj TV? Albora se suočava s novom tragedijom

Piše 24sata,
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Što će večeras biti u seriji Daleki grad na Novoj TV? Albora se suočava s novom tragedijom
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Foto: NOVA TV
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Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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U trenutku kada se činilo da je sve izgubljeno, Cihan napokon pronalazi Alyu, a neočekivano utočište pruža im dobroćudna obitelj koja ih spašava i vraća im nadu. Dok pokušavaju sabrati dojmove i pronaći način da dođu do Deniza, svaki novi trag postaje dragocjen u utrci s vremenom.

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Istodobno, vijest o Vurgunovoj smrti potresa obitelj Albora i otvara niz novih pitanja, a sumnje se sve više usmjeravaju prema Sadakat. Dok se napetost u konaku iz minute u minutu povećava, policijska istraga tek započinje otkrivati razmjere događaja.

Foto: NOVA TV

Cihan i Alya, zahvalni ljudima koji su im pomogli u najtežim trenucima, kreću natrag odlučni da pronađu sina i razotkriju istinu. No, povratak kući donosi novo šokantno saznanje koje će dodatno zakomplicirati ionako opasnu situaciju.

Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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