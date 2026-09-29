Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Katarina doznaje za smrt Domazeta, Krneta se iživljava...

U kući Vukas vlada napetost, Marko se i dalje ne miri s činjenicom da je Nikola preuzeo sve očeve poslove. Sukobe se kad Nikola obznani da mora početi otpuštati radnike jer je sav novac uložen u propalu tvornicu.

Čavka izlazi iz bolnice i pridružuje se obitelji. Sikirica ispituje Badurinu o detaljima njegova posljednjeg razgovora s Domazetom.

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Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se i dalje iživljava nad njom... Ante u izolaciji preko Marka i Čavke spletkari protiv Nikole, koji u isto vrijeme govori Jakovu da se želi pridružiti zadruzi.

Zora u Zagrebu upoznaje šarmantnog i talentiranog glazbenika Marina.

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