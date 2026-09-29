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NOVA EPIZODA

Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Katarina doznaje za smrt Domazeta, Krneta se iživljava...

Piše 24sata,
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Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Katarina doznaje za smrt Domazeta, Krneta se iživljava...
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Foto: rtl
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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

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U kući Vukas vlada napetost, Marko se i dalje ne miri s činjenicom da je Nikola preuzeo sve očeve poslove. Sukobe se kad Nikola obznani da mora početi otpuštati radnike jer je sav novac uložen u propalu tvornicu.

Čavka izlazi iz bolnice i pridružuje se obitelji. Sikirica ispituje Badurinu o detaljima njegova posljednjeg razgovora s Domazetom.

Foto: rtl

Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se i dalje iživljava nad njom... Ante u izolaciji preko Marka i Čavke spletkari protiv Nikole, koji u isto vrijeme govori Jakovu da se želi pridružiti zadruzi.

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Foto: rtl

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

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