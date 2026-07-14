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Što gledati na HBO-u? Ovo je 10 top serija koje Hrvati obožavaju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što gledati na HBO-u? Ovo je 10 top serija koje Hrvati obožavaju
Foto: IMDB
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Provjerite top 10 najpopularnijih serija na HBO-u u Hrvatskoj za tjedan od 13. srpnja 2026. godine.

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HBO je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj iznimno raznolikom ponudom – od napetih trilera, akcijskih spektakala pa sve do kultnih serija i animiranih hitova. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj. 

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj

1. House of the Dragon, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93%
Prequel kultne "Igre prijestolja" vodi nas u zlatno doba Targaryena, gdje se borbe za prijestolje i obiteljske spletke rasplamsavaju zbog nasljeđivanja. Glume: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke. (SAD, 2022., Fantazija/Drama)

Foto: IMDB

2. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%
Misteriozna horor serija o gradu iz kojeg nema izlaza, a stanovnici se bore za opstanak protiv prijetnji iz mračne šume. Glume: Eion Bailey, Catalina Sandino Moreno. (SAD, 2022., Horor/Misterij)

3. Rick and Morty, IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%
Animirana SF-komedija o ekscentričnom znanstveniku Ricku i njegovom unuku Mortyju koji putuju kroz svemir i paralelne stvarnosti, donoseći urnebesne i kaotične avanture. (SAD, 2013., Animacija/Komedia/SF)

4. Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, IMDB: 6.7
Komična improvizacija Larryja Davida o ključnim događajima američke povijesti povodom 250. godišnjice SAD-a. (SAD, 2026., Komedija)

Foto: PROMO

5. Proud, IMDB: 6.9
Priča o mladom Filipu, modelu i gej muškarcu koji se suočava s obiteljskom tragedijom koja mu potpuno mijenja život. Glume: Ignacy Liss, Maria Sobocińska. (Poljska, 2026., Drama)

6. The Miniature Wife, IMDB: 6.1
Nakon nesreće, Lindy se smanji na 15 cm, što dovodi do preispitivanja odnosa s mužem i brojnih komičnih situacija. Glume: Elizabeth Banks, Matthew Macfadyen. (SAD, 2026., Komedija/SF)

7. Evil Lives Here: My Child the Killer, IMDB: 6.3
Dokumentarna serija koja kroz intervjue s roditeljima istražuje kako su otkrili da je njihovo dijete postalo ubojica. (SAD, 2026., Dokumentarna/True Crime)

8. 90 Day Fiancé, IMDB: 5.4
Reality serija prati međunarodne parove koji imaju 90 dana da se vjenčaju i savladaju kulturološke razlike i obiteljske izazove. (SAD, 2014., Reality/Ljubavni)

9. Grizzy & the Lemmings, IMDB: 7.2
Animirana serija o medvjedu Grizzyju i grupi luckastih leminga koji se natječu oko udobnosti rendžerske kuće u kanadskoj divljini. (Francuska, 2016., Animacija/Komedija)

10. Evil Lives Here, IMDB: 8.0
Prave priče ljudi koji su živjeli s ubojicom – koliko dobro poznajemo vlastitu obitelj? (SAD, 2016., Dokumentarna/True Crime)

*uz korištenje AI-ja
 

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