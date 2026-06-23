Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, ovo je prava lista za vas! Provjerite koje su filmove Hrvati najviše gledali od 16. do 22. lipnja 2026.

Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Voicemails for Isabelle, IMDB: 7.6/10

Ova šarmantna romantična komedija prati mladu ženu čije iskrene i urnebesne govorne poruke, namijenjene njezinoj pokojnoj sestri, slučajno završe kod neznanca. On se, slušajući njezine poruke, polako zaljubljuje izdaleka. U glavnim ulogama briljiraju Zoey Deutch i Nick Robinson, a film donosi toplu i zabavnu priču o ljubavi i gubitku. (SAD, 2026., Romantična komedija)

2. Maternal Instinct, IMDB: 7.3/10

Istinita kriminalistička dokumentarna drama o ženi koju policija zaustavlja pod sumnjivim okolnostima – tvrdi da je upravo rodila, ali ni beba ni krv nisu njezini. Kroz šokantne obrate, dokumentarac razotkriva mrežu laži i manipulacija. (SAD, 2026., Dokumentarni, Krimić)

3. Anora, IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 98%

Anora je mlada seksualna radnica iz Brooklyna koja neočekivano ulazi u bajkovitu priču kada se uda za sina ruskog oligarha. No, njezina sreća je ugrožena kad roditelji iz Rusije dolaze u New York kako bi poništili brak. Film donosi emotivnu i napetu dramu s iznimnim glumačkim ostvarenjima. (SAD, 2024., Drama)

4. Office Romance, IMDB: 5.9/10

Jackie, direktorica i CEO tvrtke Air Cruz, vodi strogu anti-fraternizacijsku politiku. No, dolazak novog, privlačnog odvjetnika na posao dovodi njezina pravila na kušnju. Zabavna i lagana romantična komedija o ljubavi na radnom mjestu. (SAD, 2026., Romantična komedija)

5. A Minecraft Movie, IMDB: 5.6/10, Rotten Tomatoes: 48%

Četvero autsajdera biva uvučeno u fantastičan svijet Minecrafta, gdje moraju naučiti preživjeti i surađivati kako bi pronašli put kući. Ova avanturistička priča prepuna je zabave i akcije za sve generacije, osobito za ljubitelje popularne igre. (SAD, 2025., Avantura)

6. Jerry & Marge Go Large, IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 68%

Istinita, inspirativna komedija o umirovljeniku Jerryju koji otkriva matematičku rupu u lutriji i zajedno sa suprugom Marge osvaja 27 milijuna dolara, čime oživljava svoj mali grad. U glavnim ulogama su Bryan Cranston i Annette Bening. (SAD, 2022., Komedija, Dramedija)

7. Turbo, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 67%

Animirani hit o običnom vrtom pužu koji sanja da pobijedi na utrci Indy 500. Glasove posuđuju Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson. Film je zabavan i inspirativan za cijelu obitelj. (SAD, 2013., Animacija)

8. Street Kings, IMDB: 6.8/10, Rotten Tomatoes: 36%

Keanu Reeves u ulozi razočaranog policajca iz LA-a koji se nađe u središtu korupcijskog skandala i mora preispitati lojalnost svojih kolega. Napeta akcijska drama s vrhunskom glumačkom postavom. (SAD, 2008., Akcija, Kriminalistički)

9. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Gru i Lucy, zajedno s djecom i novim članom obitelji Gru Jr., suočavaju se s novim neprijateljem Maximeom Le Malom i njegovom opasnom partnericom Valentinom. Obiteljska animacija prepuna smijeha i akcije. (SAD, 2024., Animacija)

10. Swapped, IMDB: 7.3/10

U dolini životinja, maleni šumski stvor i kraljevska ptica zamijene tijela i prisiljeni su surađivati na divljoj avanturi. Animirani film o prijateljstvu i razumijevanju različitosti. (SAD, 2026., Animacija)

Koji je vaš favorit s popisa? Pišite nam u komentarima i podijelite što ste gledali ovog tjedna!

*uz korištenje AI-ja



