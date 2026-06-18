Ovaj policijski triler s Keanuom Reevesom je hit na Netflixu

Jedan od filmova koji su u vrijeme izlaska prošli ispod radara kritičara i publike nedavno je doživio drugu mladost. Riječ je o napetom policijskom trileru "Kraljevi kvarta" (Street Kings) iz 2008. godine, koji je s Keanuom Reevesom u glavnoj ulozi neočekivano postao jedan od najgledanijih naslova na Netflixu. Mnogi ga danas opisuju kao "jedan od najboljih filmova ikad snimljenih".

Iako je originalno prikazan u kinima prije više od 15 godina, film "Kraljevi kvarta" sada je dostupan na popularnoj streaming platformi, gdje je iznenada počeo dominirati ljestvicama gledanosti, pa se tako danas nalazi na 4. mjestu najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj.

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Radnja filma, temeljena na priči slavnog pisca krimića Jamesa Ellroya, uranja gledatelje u mračno naličje policijskog posla u Los Angelesu. U središtu je Tom Ludlow (Keanu Reeves), policijski veteran koji se nakon smrti supruge potpuno otuđio od svijeta. Progonjen tugom, on se kreće kroz život koji za njega više nema smisla, a jedinu svrhu pronalazi u poslu, često koristeći brutalne metode. Međutim, njegov se svijet urušava kada ga lažni dokazi upletu u ubojstvo bivšeg partnera i kolege.

Režiju potpisuje David Ayer, poznat po autentičnim i sirovim prikazima kriminala u Los Angelesu, što je stil koji je usavršio i u filmovima poput "Dan obuke" (Training Day), za koji je pisao scenarij.

Foto: IMDB

Jedan od najvećih aduta filma svakako je njegova glumačka postava. Uz Keanua Reevesa, čija se izvedba često ističe kao jedna od najsnažnijih u karijeri, film se može pohvaliti iznimno jakom ekipom sporednih glumaca. U ključnim ulogama pojavljuju se oskarovac Forest Whitaker kao Ludlowov nadređeni kapetan Wander, zatim Chris Evans u jednoj od svojih ranijih uloga prije nego što je postao svjetski poznat kao Kapetan Amerika, te Hugh Laurie, kojeg publika najbolje pamti po ulozi ciničnog Dr. Housea. Njima se pridružuju i Terry Crews, Naomie Harris i američki komičar Cedric the Entertainer, a upečatljivu epizodnu ulogu ostvario je i reper The Game.

Kada je film stigao u kina 2008. godine, nije ostvario zapaženiji komercijalni uspjeh. Snimljen s budžetom od 20 milijuna dolara, na svjetskim je blagajnama zaradio tek nešto više od 66 milijuna dolara. Kritike su u to vrijeme bile uglavnom negativne ili, u najboljem slučaju, mješovite. Većina kritičara zamjerala mu je predvidljivost radnje i oslanjanje na poznate klišeje žanra policijskih trilera.

*uz korištenje AI-ja

