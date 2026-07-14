Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbuđenja za gledatelje u Hrvatskoj! Pripremili smo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih filmova na Netflixu – idealno za one koji traže inspiraciju za filmski maraton. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj

1. Shipwrecked: Nightmare at Sea

Ovaj uzbudljivi dokumentarac donosi nikad viđene snimke i svjedočanstva preživjelih iz brodoloma luksuznog kruzera 2012. godine. Gledatelji iz prve ruke doživljavaju kaos i borbu za preživljavanje na otvorenom moru. (Dokumentarni, SAD)

2. Enola Holmes 3, IMDB: 5.8/10

Neustrašiva detektivka Enola Holmes ovaj put odlazi na Maltu, gdje se njezini osobni i profesionalni snovi sudaraju tijekom najsloženijeg slučaja do sada. U glavnim ulogama briljiraju Millie Bobby Brown, Louis Partridge i Henry Cavill. (Avantura, misterij, UK/USA)

3. Sonic the Hedgehog 3, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 86%

Sonic, Knuckles i Tails ponovno se udružuju protiv moćnog protivnika Shadowa, tajanstvenog negativca s nevjerojatnim moćima. Akcija za cijelu obitelj, s glasovima Bena Schwartza, Jima Carreyja i Keanua Reevesa. (Animirani/akcija, SAD)

4. Nothing to Lose, IMDB: 5.4/10

Jada je sve dala da postane majka, a kada njezin sin teško oboli, spremna je na sve kako bi mu pronašla donora i spasila život. Dirljiva drama o majčinskoj ljubavi i žrtvi. (Drama, Francuska)

5. Voicemails for Isabelle, IMDB: 7.3/10

Mlada žena šalje iskrene i duhovite govorne poruke svojoj pokojnoj sestri, koje greškom prima potpuni stranac – i počinje se zaljubljivati. Romantična komedija s elementima drame i iznenađenja. (Komedija/romantika, SAD)

6. Wicked, IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 91%

Prvi dio filmske adaptacije slavnog broadwayskog mjuzikla o Elphabi, djevojci zelene kože, i Glindi, popularnoj aristokratkinji, koje postaju neočekivane prijateljice u čarobnoj zemlji Oz. U glavnim ulogama Cynthia Erivo i Ariana Grande. (Fantazija/mjuzikl, SAD)

7. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Gru, Lucy i njihove djevojčice dočekuju novog člana obitelji, Grua Jr., dok se suočavaju s novim neprijateljem Maximeom Le Malom i njegovom opasnom djevojkom Valentinom. Još jedna urnebesna avantura omiljenih Minionsa. (Animirani, SAD)

8. Office Romance, IMDB: 5.8/10

Jackie, direktorica i CEO Air Cruza, vodi strogu politiku protiv ljubavnih veza na poslu, ali sve se mijenja kad u tvrtku dođe zgodni odvjetnik. Komična romansa u korporativnom okruženju. (Komedija/romantika, SAD)

9. Little Brother, IMDB: 5.5/10

Poznati agent za nekretnine suočava se s kaosom kad mu se iznenada pojavi ekscentrični mlađi brat. U glavnim ulogama John Cena i Eric André. (Komedija, SAD)

10. F9, IMDB: 5.2/10, Rotten Tomatoes: 60%

Dominic Toretto i njegova ekipa suočavaju se s najopasnijim protivnikom do sada – njegovim vlastitim bratom. Spektakularna akcija i brzi automobili u devetom nastavku popularne franšize. (Akcija, SAD)

*uz korištenje AI-ja

