Što gledati na TV-u za Badnjak?

Večer donosi pregršt zabave i emocija pred malim ekranima! Najgledaniji domaći kanali pripremili su bogat program za cijelu obitelj, a izdvojili smo za vas najvažnije večernje sadržaje i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

Na HRT 1 večer je u znaku topline blagdana i obiteljskih vrijednosti. Nakon središnjeg Dnevnika, slijedi tradicionalna božićna čestitka zagrebačkog nadbiskupa, a potom i specijalna emisija o blagdanskoj prehrani. Pravi vrhunac večeri je dirljivi film „Hachiko, priča o psu“ – istinita priča koja će vas ganuti do suza.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Božićna čestitka zagrebačkog nadbiskupa mons. Dražena Kutleše

20:25 Znamo li što jedemo? - Božićni specijal

21:20 Hachiko, priča o psu

HRT 2

HRT 2 donosi opuštajuću večer uz dokumentarce i vrhunsku serijsku dramu. Ljubitelji prirode uživat će u dokumentarcu „Božić u svijetu prirode“, a za one željne kvalitetne serije tu je „Izabrani“.

20:15 Božić u svijetu prirode

21:12 Izabrani

RTL

RTL je rezervirao večer za cijelu obitelj! U 20:15 ne propustite bezvremenski klasik „Sam u kući“ – urnebesnu komediju koja svake godine okuplja sve generacije pred ekranom. Nakon toga slijedi još jedna obiteljska komedija „Dozvola za Fockere“.

19:00 RTL Danas

20:15 Sam u kući

22:10 Dozvola za Fockere

Foto: imdb/screenshot

NOVA TV

Nova TV nudi kombinaciju domaće drame i kulinarskog showa. Uz nastavak omiljene serije „U dobru i zlu“, večer završava uz napeti „Masterchef“. Za kasnonoćne filmoljupce tu je i božićna komedija „Božićna ulica“.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 U dobru i zlu

21:20 Masterchef

23:00 Božićna ulica

RTL 2

RTL 2 donosi večer za ljubitelje akcije i humora – od napetih epizoda serije „Chicago P.D.“ do provjerenih hitova „Teorija velikog praska“ i „Prijatelji“.

18:45 Dr. House

20:15 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:40 Prijatelji

DOMA TV

Blagdanska atmosfera i romantične priče obilježavaju večer na Doma TV. U 20:00 pogledajte „Blagdansku igru“, dok je u 21:35 na rasporedu nastavak popularnog božićnog filma „Božić u Kaliforniji: Svjetla grada“.

18:25 Božićna mlada

20:00 Blagdanska igra

21:35 Božić u Kaliforniji: Svjetla grada

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

"Teorija svega" (Star Movies, 20:00) – Biografska drama o životu Stephena Hawkinga i njegovoj borbi s bolešću, ali i ljubavi koja nadilazi sve prepreke.

"Bridget Jones: Na rubu pameti" (Star Movies, 22:30) – Nastavak popularne romantične komedije o urnebesnim ljubavnim zavrzlamama Bridget Jones.

"Savršeni dani" (HTV 3, 21:52) – Hvaljena njemačko-japanska drama o svakodnevici i malim radostima koje život čine vrijednim.

"Božić po mjeri" (Star Movies, 18:00) – Topla romantična komedija idealna za opuštanje uz obitelj.

"Blagdanska igra" (Doma TV, 20:00) – Romantična priča o povratku u rodni grad i pronalasku ljubavi.