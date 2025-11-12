Obavijesti

SERIJE, FILMOVI...

Što gledati večeras? Evo što je sve na TV programu ove srijede

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što gledati večeras? Evo što je sve na TV programu ove srijede
Foto: screenshot/HRT

Saznajte što vas večeras 12. studenog očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najbolje serije, emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti.

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na glavnim kanalima, kao i preporuku najboljih filmova za opuštanje uz dobru zabavu.

HRT1

HRT 1 donosi kombinaciju kviza, informativnog i dramskog programa. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:09, nakon čega slijede središnje vijesti u 19:00. U 20:16 očekuje vas putopisna dokumentarna serija "David Skoko: Mjesto za mene - Planine", a od 21:08 kreće premijera dramske serije "Press". Za kraj večeri tu je "Otvoreno" s najvažnijim temama dana.

18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:16 David Skoko: Mjesto za mene - Planine
21:08 Press
22:10 Otvoreno

HRT2

Na HRT 2 večer počinje informativno i edukativno, a od 20:15 prikazuje se intrigantan dokumentarni film "Kako je pao zrakoplov Air Indije?". Za ljubitelje trilera, u 21:08 stiže film "Napad na Pariz" – napeta drama temeljena na istinitim događajima. Kasnije navečer, od 22:59, slijedi akcijska serija "Ubojstva bez kajanja".

18:34 Lovac na bilje
20:15 Kako je pao zrakoplov Air Indije?
21:08 Napad na Pariz
22:59 Ubojstva bez kajanja

RTL 

RTL nudi večer prepunu domaćih serija i zabave. U 20:15 gledamo novu epizodu "Divlje pčele", a od 21:25 nastavlja se omiljeni reality show "Ljubav je na selu". Najnovije vijesti donosi "RTL Direkt" u 22:50, a za noćne ptice još jedna epizoda "Divljih pčela" u 23:25.

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:50 RTL Direkt

NOVA TV 

Nova TV večeras rezervira udarni termin za domaće dramske uspješnice. U 20:20 počinje "Kumovi", a odmah nakon toga, u 21:20, slijedi "U dobru i zlu". Ljubitelji kulinarstva uživat će u "Masterchefu" od 22:15.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef

RTL2

RTL 2 je prava destinacija za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. Večer započinje s "Kosti" u 18:00, a nastavlja se s "Dr. House" (18:50) i "Chicago P.D." u dva termina (19:45 i 20:30). Za dozu smijeha tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:20 nadalje.

18:00 Kosti
18:50 Dr. House
19:45 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:25 Teorija velikog praska

Doma TV nudi večer ispunjenu akcijom i napetim pričama, uz serije koje drže pažnju do kasnih sati.

Najbolji filmski hitovi večeri

"Spider-Man: Put bez povratka" (Star Movies, 20:00)

Spektakularni Marvelov blockbuster u kojem Spider-Man mora balansirati između privatnog života i kaosa multiverzuma.

"Napad na Pariz" (HRT 2, 21:08)

Triler inspiriran stvarnim događajima koji će vas držati na rubu stolca.

"300: Uspon carstva" (Star Movies, 23:05)

Nastavak legendarnog epskog spektakla, prepun akcije i vizualnih efekata.

"Loving" (HTV 3, 22:05)

Emotivna biografska drama o zabranjenoj ljubavi koja je promijenila povijest SAD-a.

"Poslije svega: Pad" (Nova TV, 23:35)

Romantična drama za kraj večeri. 

