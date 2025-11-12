Saznajte što vas večeras 12. studenog očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najbolje serije, emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti.
Što gledati večeras? Evo što je sve na TV programu ove srijede
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na glavnim kanalima, kao i preporuku najboljih filmova za opuštanje uz dobru zabavu.
HRT1
HRT 1 donosi kombinaciju kviza, informativnog i dramskog programa. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:09, nakon čega slijede središnje vijesti u 19:00. U 20:16 očekuje vas putopisna dokumentarna serija "David Skoko: Mjesto za mene - Planine", a od 21:08 kreće premijera dramske serije "Press". Za kraj večeri tu je "Otvoreno" s najvažnijim temama dana.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:16 David Skoko: Mjesto za mene - Planine
21:08 Press
22:10 Otvoreno
HRT2
Na HRT 2 večer počinje informativno i edukativno, a od 20:15 prikazuje se intrigantan dokumentarni film "Kako je pao zrakoplov Air Indije?". Za ljubitelje trilera, u 21:08 stiže film "Napad na Pariz" – napeta drama temeljena na istinitim događajima. Kasnije navečer, od 22:59, slijedi akcijska serija "Ubojstva bez kajanja".
18:34 Lovac na bilje
20:15 Kako je pao zrakoplov Air Indije?
21:08 Napad na Pariz
22:59 Ubojstva bez kajanja
RTL
RTL nudi večer prepunu domaćih serija i zabave. U 20:15 gledamo novu epizodu "Divlje pčele", a od 21:25 nastavlja se omiljeni reality show "Ljubav je na selu". Najnovije vijesti donosi "RTL Direkt" u 22:50, a za noćne ptice još jedna epizoda "Divljih pčela" u 23:25.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:50 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV večeras rezervira udarni termin za domaće dramske uspješnice. U 20:20 počinje "Kumovi", a odmah nakon toga, u 21:20, slijedi "U dobru i zlu". Ljubitelji kulinarstva uživat će u "Masterchefu" od 22:15.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef
RTL2
RTL 2 je prava destinacija za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. Večer započinje s "Kosti" u 18:00, a nastavlja se s "Dr. House" (18:50) i "Chicago P.D." u dva termina (19:45 i 20:30). Za dozu smijeha tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:20 nadalje.
18:00 Kosti
18:50 Dr. House
19:45 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:25 Teorija velikog praska
Doma TV nudi večer ispunjenu akcijom i napetim pričama, uz serije koje drže pažnju do kasnih sati.
Najbolji filmski hitovi večeri
"Spider-Man: Put bez povratka" (Star Movies, 20:00)
Spektakularni Marvelov blockbuster u kojem Spider-Man mora balansirati između privatnog života i kaosa multiverzuma.
"Napad na Pariz" (HRT 2, 21:08)
Triler inspiriran stvarnim događajima koji će vas držati na rubu stolca.
"300: Uspon carstva" (Star Movies, 23:05)
Nastavak legendarnog epskog spektakla, prepun akcije i vizualnih efekata.
"Loving" (HTV 3, 22:05)
Emotivna biografska drama o zabranjenoj ljubavi koja je promijenila povijest SAD-a.
"Poslije svega: Pad" (Nova TV, 23:35)
Romantična drama za kraj večeri.
